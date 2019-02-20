2018'in en iyi mobil seyahat fotoğrafları
ntv.com.tr
Bu yıl 8'incisi düzenlenen 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards) kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına 65 ülkeden 7 binden fazla yarışmacı katıldı. İşte çeşitli kategorilerde ödül kazanan 2018'in en iyi mobil seyahat fotoğrafları...
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1
ŞEREF ÖDÜLÜ ALANLAR
Kar yürüyüşü yapan kadın
Fotoğraf: Judd Duclos
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2
Antik şehre doğru
Fotoğraf: Soemyint Winn
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3
Demir Leydi
Fotoğraf: Catriona Donagh
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4
Keşfe pedal çevirmek
Fotoğraf: Silvio Rusmigo
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5
Garmeth Çölü
Fotoğraf: Manuela Matos Monteiro
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6
Edinburgh'ta kış vakti
Fotoğraf: Katrina Stewart
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7
Uçsuz bucaksız bir manzarada onu takip etmek
Fotoğraf: Silvio Rusmigo
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8
Şelale'de
Fotoğraf: Dominika Koszowska
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9
Her şeyden önceFotoğraf: Shelby Wilson
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10
Kawaguchi Gölü'nde Sakura sezonu
Fotoğraf: Suwandi Chandra
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11
Botla seferde
Fotoğraf: Andrea Dixon
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12
Şelale
Fotoğraf: Dominika Koszowska
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13
Yaz zamanı
Fotoğraf: Evgeny Biyatov
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14
Balık peşindeFotoğraf: Yuexiang Wang
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15
Gün batımı öncesi egzersizi
Fotoğraf: Pyae Phyo Thet Paing
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16
Lane, Floransa'da
Fotoğraf: William Shum
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17
Sahara Çölü
Fotoğraf: Yuexiang Wang
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18
Olympic Plajı hareketliliği
Fotoğraf: Roi Shomer
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19
Ağaç yaşken eğilir
Fotoğraf: David Kelly
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20
Gün doğumu
Fotoğraf: Mateusz Gorny
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21
SisFotoğraf: Chunlei Wang
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22
Gel-Git
Fotoğraf: Zay Yar Lin
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23
Harikalar Diyarı'ndaki küçük köy
Fotoğraf: Keran Wang
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24
Balık çiftliklerinin renk cümbüşü
Fotoğraf: Zay Yar Lin
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25
Güzel bir sabah
Fotoğraf: Amarate Tansawet
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26
Bulut denizi
Fotoğraf: Keran Wang
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27
Üç Tepe
Fotoğraf: Amarate Tansawet
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28
Biber tarlası
Fotoğraf: Min Min Zaw
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29
Şemsiye sanatı
Fotoğraf: Min Min Zaw
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30
Alishan
Fotoğraf: Paddy Chao
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31
Giderken
Fotoğraf: Renee Clark
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32
Geride kalan tek şey toz
Fotoğraf: Timofey Rodchenkov
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33
Arches Ulusal Parkı - Utah
Fotoğraf: Moon Park
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34
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Giza Piramitleri
Fotoğraf: Luis Figueroa