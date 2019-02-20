NTV

2018'in en iyi mobil seyahat fotoğrafları

ntv.com.tr

Bu yıl 8'incisi düzenlenen 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards) kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına 65 ülkeden 7 binden fazla yarışmacı katıldı. İşte çeşitli kategorilerde ödül kazanan 2018'in en iyi mobil seyahat fotoğrafları...

  • 1

    ŞEREF ÖDÜLÜ ALANLAR

    ŞEREF ÖDÜLÜ ALANLAR

    Kar yürüyüşü yapan kadın

    Fotoğraf: Judd Duclos

  • 2

    Antik şehre doğru

    Fotoğraf: Soemyint Winn

  • 3

    Demir Leydi

    Fotoğraf: Catriona Donagh

  • 4

    Keşfe pedal çevirmek

    Fotoğraf: Silvio Rusmigo

  • 5

    Garmeth Çölü

    Fotoğraf: Manuela Matos Monteiro

  • 6

    Edinburgh'ta kış vakti

    Fotoğraf: Katrina Stewart

  • 7

    Uçsuz bucaksız bir manzarada onu takip etmek

    Fotoğraf: Silvio Rusmigo

  • 8

    Şelale'de

    Fotoğraf: Dominika Koszowska

  • 9

    Her şeyden önce

    Fotoğraf: Shelby Wilson
  • 10

    Kawaguchi Gölü'nde Sakura sezonu

    Fotoğraf: Suwandi Chandra

  • 11

    Botla seferde

    Fotoğraf: Andrea Dixon

  • 12

    Şelale

    Fotoğraf: Dominika Koszowska

  • 13

    Yaz zamanı

    Fotoğraf: Evgeny Biyatov

  • 14

    Balık peşinde

    Fotoğraf: Yuexiang Wang
  • 15

    Gün batımı öncesi egzersizi

    Fotoğraf: Pyae Phyo Thet Paing

  • 16

    Lane, Floransa'da

    Fotoğraf: William Shum

  • 17

    Sahara Çölü

    Fotoğraf: Yuexiang Wang

  • 18

    Olympic Plajı hareketliliği

    Fotoğraf: Roi Shomer

  • 19

    Ağaç yaşken eğilir

    Fotoğraf: David Kelly

  • 20

    Gün doğumu

    Fotoğraf: Mateusz Gorny

  • 21

    Sis

    Fotoğraf: Chunlei Wang
  • 22

    Gel-Git

    Fotoğraf: Zay Yar Lin

  • 23

    Harikalar Diyarı'ndaki küçük köy

    Fotoğraf: Keran Wang

  • 24

    Balık çiftliklerinin renk cümbüşü

    Fotoğraf: Zay Yar Lin

  • 25

    Güzel bir sabah

    Fotoğraf: Amarate Tansawet

  • 26

    Bulut denizi

    Fotoğraf: Keran Wang

  • 27

    Üç Tepe

    Fotoğraf: Amarate Tansawet

  • 28

    Biber tarlası

    Fotoğraf: Min Min Zaw

  • 29

    Şemsiye sanatı

    Fotoğraf: Min Min Zaw

  • 30

    Alishan

    Fotoğraf: Paddy Chao

  • 31

    Giderken

    Fotoğraf: Renee Clark

  • 32

    Geride kalan tek şey toz

    Fotoğraf: Timofey Rodchenkov

  • 33

    Arches Ulusal Parkı - Utah

    Fotoğraf: Moon Park

  • 34

    BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

    BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

    Giza Piramitleri

    Fotoğraf: Luis Figueroa

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin