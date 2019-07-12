2019'un en iyi hava fotoğrafları
ntv.com.tr
Gezegenin dört bir yanından fotoğrafçılar, kuş bakışı bir manzaraya sahip etkileyici fotoğraflar ile bize dünyaya yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel köşelerine götürecek. Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. Dünyanın dört bir köşesinden sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel hava fotoğrafları...
-
1
Endonezya'nın en geniş şelalesi
@hugohealy
-
2
Apartman
@i.ride.to.drone
-
3
Almanya'da bir yer
@anskar
-
4
Malang, Doğu Cava - Endonezya
@jprphotos
-
5
Phi Phi Adaları - Tayland
@superthijs
-
6
Filler otlarken...
@niroshan_a
-
7
Mont Saint Michel - Fransa
@above_and_beyond_visuals
-
8
Yüzen bahçeler
@carlesalonsophotography
-
9
Erime
@charliieb
-
10
Vietnam'da balıkçı teknesi
@phannguyen5285
-
11
Yeşili koru
@baliphotographer
-
12
Lofoten'de kano...
@followmypath
-
13
Nehrin güzelliği - Myanmar
@phyuayepwint
-
14
Portekiz
@vitor.esteves
-
15
Formentera Mar, Ibiza
@beth.faus
-
16
Cikubang Tren Köprüsü, Batı Cava - Endonezya
@danieldahni
-
17
Fransa
@fabienportal
-
18
Avusturya
@hardingmicha
-
19
Yeraltı dünyasına bir geçit...
@henrydo
-
20
La Sagrada Familia - Barselona
@leowillgo
-
21
Yunanistan
@markellos
-
22
Dairelerin çevresindeki yaşam - Bangladeş
@sakter
-
23
-
24
Myanmar
@myothet
-
25
Dalgalar - Palermo, Italya
@pherrography
-
26
Keşiş adayları - Myanmar
@thantzin712
-
27
Myanmar
@zayyarlin
-
28
İstikamet
@fawadmalick
-
29
Faroe manzaraları - Faroe Adaları
@msubirats
-
30
Endonezya
@murah_kurniadi
-
31
Baral Nehri - Bangladeş
@tanveer.rohan
-
32
Hiç uyumayan şehir - Cakarta, Endonezya
@novian_altelucav
-
33
Hindistan
@shibasishsaha
-
34@ajuriaguerra
-
35
En büyük namaz fotoğrafı - Bangladeş
@azimronnie
-
36
Tayland
@blairsugarman1
-
37
Ukrayna
@david ed ziegler
-
38
Kamyon şehri
@fugazi
-
39
Voleybol - Filipinler
@hariebunda
-
40
Baily Denizfeneri'nde gün batımı - İrlanda
@juansancheziv
-
41
Namaz - Bangladeş
@tutul1410
-
42
Vietnam'da balık marketi
@tksnoz
-
43
Dalgalar
@pascalpbz
-
44
Hazırlık
@bryxter
-
45
C-3PO Kafası - Birleşik Krallık
@keanudrone
-
46
Beklemede - Hippocrates Adası, Kos
@makispa
-
47
Hindistan
@maverixobscura
-
48
İran'ın kuzeyinde sel felaketi...
@mohammadmoheimany
-
49
Endonezya
@rianbungsu
-
50
Dağıtım üssü - Almanya
@wunderbilder