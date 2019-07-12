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2019'un en iyi hava fotoğrafları

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Gezegenin dört bir yanından fotoğrafçılar, kuş bakışı bir manzaraya sahip etkileyici fotoğraflar ile bize dünyaya yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel köşelerine götürecek. Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. Dünyanın dört bir köşesinden sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel hava fotoğrafları...

  • 1

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    Endonezya'nın en geniş şelalesi

    @hugohealy

  • 2

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    Apartman

    @i.ride.to.drone

  • 3

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    Almanya'da bir yer

    @anskar

  • 4

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    Malang, Doğu Cava - Endonezya

    @jprphotos

  • 5

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Phi Phi Adaları - Tayland

    @superthijs 

  • 6

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Filler otlarken...

    @niroshan_a 

  • 7

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Mont Saint Michel - Fransa

    @above_and_beyond_visuals

  • 8

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Yüzen bahçeler

    @carlesalonsophotography

  • 9

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Erime

    @charliieb

  • 10

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Vietnam'da balıkçı teknesi

    @phannguyen5285

  • 11

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Yeşili koru

    @baliphotographer 

  • 12

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Lofoten'de kano...

    @followmypath 

  • 13

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Nehrin güzelliği - Myanmar

    @phyuayepwint 

  • 14

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Portekiz

    @vitor.esteves 

  • 15

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Formentera Mar, Ibiza

    @beth.faus 

  • 16

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Cikubang Tren Köprüsü, Batı Cava - Endonezya

    @danieldahni

  • 17

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Fransa

    @fabienportal

  • 18

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Avusturya

    @hardingmicha

  • 19

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Yeraltı dünyasına bir geçit...

    @henrydo

  • 20

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

     La Sagrada Familia - Barselona

    @leowillgo

  • 21

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Yunanistan

    @markellos

  • 22

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Dairelerin çevresindeki yaşam - Bangladeş

    @sakter 

  • 23

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Futbol zamanı - Henningsvaer / Norveç

    @uglefisk

  • 24

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Myanmar

    @myothet

  • 25

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Dalgalar - Palermo, Italya

    @pherrography

  • 26

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Keşiş adayları - Myanmar

    @thantzin712

  • 27

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Myanmar

    @zayyarlin

  • 28

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    İstikamet

    @fawadmalick

  • 29

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Faroe manzaraları - Faroe Adaları

    @msubirats

  • 30

    en iyi hava fotoğrafları, 2019'un en iyi hava fotoğrafları, en güzel hava fotoğrafları

    Endonezya

    @murah_kurniadi

  • 31

    Baral Nehri - Bangladeş

    @tanveer.rohan 

  • 32

    Hiç uyumayan şehir - Cakarta, Endonezya

    @novian_altelucav

  • 33

    Hindistan

    @shibasishsaha

  • 34

    @ajuriaguerra
  • 35

    En büyük namaz fotoğrafı - Bangladeş

    @azimronnie 

  • 36

    Tayland

    @blairsugarman1 

  • 37

    Ukrayna

    @david ed ziegler

  • 38

    Kamyon şehri

    @fugazi 

  • 39

    Voleybol - Filipinler

    @hariebunda

  • 40

    Baily Denizfeneri'nde gün batımı - İrlanda

    @juansancheziv

  • 41

    Namaz - Bangladeş

    @tutul1410

  • 42

    Vietnam'da balık marketi

    @tksnoz

  • 43

    Dalgalar

    @pascalpbz

  • 44

    Hazırlık

    @bryxter

  • 45

    C-3PO Kafası - Birleşik Krallık

    @keanudrone

  • 46

    Beklemede - Hippocrates Adası, Kos

    @makispa

  • 47

    Hindistan

    @maverixobscura

  • 48

    İran'ın kuzeyinde sel felaketi...

    @mohammadmoheimany

  • 49

    Endonezya

    @rianbungsu

  • 50

    Dağıtım üssü - Almanya

    @wunderbilder

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