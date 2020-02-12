2020 yılı 'Patara Yılı' ilan edildi (Patara ne demek ve Patara antik kenti nerede?)

PATARA ANTİK KENTİ

Likya uygarlığının en önemli eserlerini görebileceğiniz Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biridir.

Patara, antik dönemde Likya Birliği'nin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılmaktaydı.

Hititçe'de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleşmiştir ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara limanı, hububat deposu ve sevki açısından önem taşımıştır, bu nedenle doğu Akdenizde bulunan 3 hububat deposundan biri (Granarium) Patara'da bulunmaktadır. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, Hristiyanlarca da önemli sayılmış. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söylenir.