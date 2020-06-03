'3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde dünyanın en bisiklet dostu şehirleri

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan etti. Bu günde, toplumda bisiklet kültürünün gelişmesini destekleyecek uluslararası ve yerel etkinliklerin düzenlenmesi teşvik ediliyor.

Ayrıca BM, üye devletlere, yol güvenliğinin iyileştirilmesi, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınması, ulaşım altyapılarının planlanması için çağrıda bulunuyor.

Bisiklet kullanımı, insan sağlığına yararının yanında dünyadaki artan araç sayısınına bağlı artan fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmaya etkisini düşürmede önem taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bisiklet, kalp rahatsızlıkları, kanser, diyabet gibi hastalıkların riskinin azalmasının yanı sıra özel araç alamayanlara bir ulaşım aracı olanağı sunuyor.