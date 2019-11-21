3 milyon yaşındaki Türkiye'nin en büyük 2. mağarası: Oylat Mağarası

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. Görenlerin hayran kaldığı mağaraya her gün onlarca ziyaretçi geliyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, Türkiye'de en büyük ikinci mağarası. Mağara 750 metre uzunluğunda olup, 95 metre genişliğe sahip, sıcaklık ise hiç değişmiyor. Yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90.

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Mağaranın sonuna varıldığında ise 40 katlı bir binaya çıkmış oluyorsunuz. İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşmakta.

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Merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın içindeki ortam ise fantastik film dekorlarını andırıyor.

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3 milyon yıllık mağaranın bir diğer özelliği ise astım ve bronşit hastası olanlara iyi gelmesi.

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Yer yüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınacak olan mağarayı her gün onlarca kişi geziyor. Gelenlerin gördükleri manzaraya hayran kalmamaları elde değil.

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Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte bu doğa harikası mağarayı gezerek keyfini çıkarıyor.

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Özellikle astım ve bronşit hastalarının tercih ettiği Oylat Mağarası'nda hafta içi fazla yoğunluk olmazken, hafta sonrası yoğun bir ziyaretçi geliyor.

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Çoğu insan astım, nefes darlığı ve bronşit için geliyor. Gelen normalde dışarıda birkaç merdiven çıkarken zorlanırken, Oylat Mağarasına geldiklerinde 500 merdiveni rahatlıkla çıktıklarını söylüyor.

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İçeride yapılan ışıklandırmalarla mağaraya ayrı bir hava katılıyor.

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