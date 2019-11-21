3 milyon yaşındaki Türkiye'nin en büyük 2. mağarası: Oylat Mağarası

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, Türkiye'de en büyük ikinci mağarası. Mağara 750 metre uzunluğunda olup, 95 metre genişliğe sahip, sıcaklık ise hiç değişmiyor. Yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90.