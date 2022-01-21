-30'u gördü Van Gölü buz tuttu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 15:29
Son yılların en soğuk kışının yaşandığı Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 30, gündüz de 10 dereceye kadar düştüğü kentte, suyu tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nün bazı bölgeleri buzla kaplandı.
Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yüzeyde oluşan 30-40 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, kentte bu yıl mevsim şartlarının ağır geçtiğini söyledi.
Kuru soğukların etkisini artırdığını belirten Akkuş, hava sıcaklığının giderek düşmesine bağlı olarak gölün derinliği az olan bölümlerinde buz kütlelerinin oluştuğunu aktardı.
Sıcaklığın bu şekilde devam etmesi durumunda buzlanmanın artacağını ifade eden Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Van Gölü'nde suyun PH değeri 9,5-9,8 civarında. Tuzluluğu oldukça yüksek. Fakat hava sıcaklığının oldukça düşük olması bu alanlarda da donmayı beraberinde getiriyor."