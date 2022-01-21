-30'u gördü Van Gölü buz tuttu

Sıcaklığın bu şekilde devam etmesi durumunda buzlanmanın artacağını ifade eden Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Van Gölü'nde suyun PH değeri 9,5-9,8 civarında. Tuzluluğu oldukça yüksek. Fakat hava sıcaklığının oldukça düşük olması bu alanlarda da donmayı beraberinde getiriyor."