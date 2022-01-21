-30'u gördü Van Gölü buz tuttu

Yaşanan kuraklıktan dolayı suyu büyük oranda çekilen Van Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altına 30, gündüz de 10 dereceye kadar düştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 15:29

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 1

Son yılların en soğuk kışının yaşandığı 'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı.

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 2

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 30, gündüz de 10 dereceye kadar düştüğü kentte, suyu tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nün bazı bölgeleri buzla kaplandı.

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 3

Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yüzeyde oluşan 30-40 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 4

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, kentte bu yıl mevsim şartlarının ağır geçtiğini söyledi.

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 5

Kuru soğukların etkisini artırdığını belirten Akkuş, hava sıcaklığının giderek düşmesine bağlı olarak gölün derinliği az olan bölümlerinde buz kütlelerinin oluştuğunu aktardı.

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 6

Sıcaklığın bu şekilde devam etmesi durumunda buzlanmanın artacağını ifade eden Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Van Gölü'nde suyun PH değeri 9,5-9,8 civarında. Tuzluluğu oldukça yüksek. Fakat hava sıcaklığının oldukça düşük olması bu alanlarda da donmayı beraberinde getiriyor."

-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 7

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-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 8
-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 9
-30'u gördü Van Gölü buz tuttu - 10

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