38 yıldır tatil için Fransa'dan karavanla Türkiye'ye geliyorlar! "Türkiye bizim ikinci evimiz"

49 yıllık evli olduklarını ve gelecek yıl 22 Temmuz günü 50'nci evlilik yıl dönemlerini Demre'de Sülüklü Plajı'nda Türk dostlarıyla kutlayacağını belirten Alain Ganther sözlerini şöyle tamamladı:

"28 yıldır karavanımızı koyduğumuz aynı noktada kutlayacağız. Çünkü biz buranın Demre'nin bir parçasıyız. Türkiye'yi tanıdıkça Fransa'da yaşayan Türklerle daha sıkı dost olduk. Biz yola çıkarken birçok Türk dostumuz Türkiye'deki evinin anahtarını vermek istiyor. 'Gidin kalın' diyor. Böyle insanlar dünyanın hiçbir yerinde yok.

Belki de Türkiye'nin en büyük zenginliği yardımsever, misafirperver, candan, karşılıksız yardım eden bu güzel insanları. Hepsi ülkesinin birer gönüllü turizm elçisi. Sağlığımız elverdiği sürece Türkiye'ye, Demre'ye gelmeye devam edeceğiz. Bu ülkede 38 yıldır anılarımız var"