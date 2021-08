38 yıldır tatil için Fransa'dan karavanla Türkiye'ye geliyorlar! "Türkiye bizim ikinci evimiz"

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ, 81 İLİNİ GEZDİK"

Lyon'dan yola çıkarken kendilerini evlerine, ailelerine geliyor hissettiklerini anlatan Alain Ganther, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerini, 81 ilini gezdik. Anadolu'nun her yerinde ilginç anılar biriktirdik. Bu ülkenin insanı her yerde size candan, içten, doğal bir tavırla yaklaşıyor. Size karşılıksız yardım ediyor. Karşılaştığınız her sorunda size yardıma koşuyorlar. Dört kıtada gezdiğimiz 60 ülkenin hiçbirinde bunu görmedik. Burada çiçeklerimiz var. Onları dostlarımıza bırakıyoruz. Gelince karavanımızın önüne getiriyoruz. Çiçeklerimiz sanki bizi bekliyorlar"