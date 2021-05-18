4 kişilik İsviçreli aile, 2 bisikletle Türkiye'yi geziyor

DHA 18.05.2021 - 09:48
İsviçre'nin Aaran şehrinde yaşayan mimar Martin Burger, eşi fizyoterapist Sbiylle Burger, çocukları ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Noemi (9) ve 1'inci sınıf öğrencisi Aline (7) ile bisikletle Türkiye'yi geziyor.
Burger ailesi, 16 Nisan'da uçakla, iki bisikletleri de yanlarında olarak İzmir'e geldi. İzmir'den yola çıkan aile, sırasıyla İzmir'de Efes, Aydın, Denizli'de Pamukkale'yi gezerek, Muğla'nın Seydikemer ilçesi üzerinden Kaş'a geldi. Kaş'ta Saklıkent ve Patara Antik Kenti'ni gezen aile, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki kamp alanında üç gün kamp yapan aile, Myra Antik Kenti'ni ve Andriake Antik Kenti'ni gezdi. Gündüzleri belirli zaman diliminde çocuklarını ders çalıştıran aile, Çayağzı Plajı'nda güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Amaçlarının Türkiye'nin güzelliklerini görmek, Türk kültürünü, Türk insanını tanımak olduğunu aktaran Burger, şöyle konuştu:
"Çocuklarımıza Türkiye'nin güzelliklerini, çok önemli tarihi yerlerini tanıtmak istiyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Arada bir otelde, pansiyonda kalıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık. Güvenli bir ülke. Çocuklarımız Türk insanının konukseverliğine, cana yakınlığına hayran kaldı. Her yerde insanlar bize bir şeyler ikram ediyor, hediye ediyor. Şunu çok samimi söylüyorum. Hiçbir İsviçreli, bir yabancıya bir bardak çay ikram etmez. Ama burada insanlar bize sebze, meyve veriyor. Yemek ikram ediyor. Dünyanın en harika insanları Türk insanı. Çocuklarımız 'tekrar gelelim' diyor"