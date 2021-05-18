4 kişilik İsviçreli aile, 2 bisikletle Türkiye'yi geziyor

"DÜNYANIN EN HARİKA İNSANLARI TÜRK İNSANI"

Amaçlarının Türkiye'nin güzelliklerini görmek, Türk kültürünü, Türk insanını tanımak olduğunu aktaran Burger, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza Türkiye'nin güzelliklerini, çok önemli tarihi yerlerini tanıtmak istiyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Arada bir otelde, pansiyonda kalıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık. Güvenli bir ülke. Çocuklarımız Türk insanının konukseverliğine, cana yakınlığına hayran kaldı. Her yerde insanlar bize bir şeyler ikram ediyor, hediye ediyor. Şunu çok samimi söylüyorum. Hiçbir İsviçreli, bir yabancıya bir bardak çay ikram etmez. Ama burada insanlar bize sebze, meyve veriyor. Yemek ikram ediyor. Dünyanın en harika insanları Türk insanı. Çocuklarımız 'tekrar gelelim' diyor"