400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

Türkiye'de en fedakar kesimlerden birisi de esnaf kesimidir. Şu süreçte parası yok, ama fedakarlığı çok. Şu an esnafımız zarar ediyor ama kendisi ve toplumun sağlığı için bu duruma katlanıyor. Bizim esnafımızın dükkanı kapalı ama gönlü zengin" dedi.