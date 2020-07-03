41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı

Uluslararası 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı. Şenliklere bu sene milli dağcı Tunç Fındık, Mustafa Kalaycı ile Mustafa Nalbant'ın da aralarında bulunduğu 150 sporcu katılıyor. Adrenalin tutkunlarının mekanı haline gelen şenliklerin ilk gününde dağcılar 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Via Ferrata parkuruna tırmanış yaptı.

ntv.com.tr - DHA 03.07.2020 - 11:48

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 1

Corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ertelenen ve 1 Haziran 2020'den sonra normalleşme sürecinde yeniden gündeme gelen Uluslararası 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği alınan tedbirler doğrultusunda düzenleniyor.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 2

ADRENALİN TUTKUNLARININ UĞRAK YERİ OLDU

Karanlık Kanyon da 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları yer aldığı şenliklerin ilk gününde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren 'Via Ferrata' parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 3

Kaymakamlık, Belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) iş birliği ile yapılan macera yolu, geçen yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkur, usta dağcıların yanı sıra maceraseverlerden de yoğun ilgi görüyor.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 4
Güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular, zirveden 'Wingsuit' atlayışı gerçekleştiriyor. Via Ferrata parkuruna ilk kez tırmanma fırsatı bulan sporcular büyük heyacan yaşadıklarını belirtti.
41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 5

KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen, Türkiye'de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye'de kurulduğunu ifade ederek, "Burayı 'Wingsuit' (yarasa kanat) atlayışları için zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük bir ilgi uyandırdı.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 6

VİA FERRATA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha çok insan tarafından ziyaret ediliyor.

Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata ilk kez 1'inci ve 2'inci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağları'nı aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 7

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı ise, corona virüs nedeniyle şenliklerin kültürel ve yakın temas gerektiren etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, "Bu yıl şenliklerimize çeşitli branşlarda 150 sporcu katılıyor. Bugün Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkura profosyonel sporcularımızın katılımı ile tırmanış düzenledik.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 8
Yaklaşık 2 bin 200 rakımlara kadar tırmanacaklar. 4 Temmuz tarihine kadar Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları ve 'Wingsuit' (yarasa adam) atlayışları olacak. Herkesi ilçemize bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum" dedi.
41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 9

KEMALİYE'DE BAŞKA NELER YAPILIR?

Bir gezgin ne peşinde koşar? Bozulmamış doğa ve yerel yaşam, özgün mimari, görsel çeşitlilik, yöresel yemekler, sıcakkanlı insanlar ve bilinçli turizm hareketi. İşte bunların hepsi eski adı Eğin olan, Erzincan’a bağlı Kemaliye’de var.
41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 10

Sivas, Erzincan ve Elazığ'ın ortasında bir çanakta kalan kasaba yöre halkının beraber seferber olması ile turizm çeşitliliğin bol olduğu bir cazibe merkezi haline geldi. 

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 11

Hikayesi ile sizi duygulandıracak Taş Yolu, Dünyanın en derin kanyonlarından Karanlık kanyon, Fırat Nehri’nde tekne gezileri, Base Jump atlayışları için yapılan platformlar, bir zihni sinir projesi olan Zincirlikaya, Mani Yolu, özgün mimarinin korunduğu köyler ve şehir merkezi, kendine has kapı tokmakları, her sene yapılan spor festivali, tarihi binaları, etnografya ve doğa tarihi müzeleri, yöresel yemekleri, köyler arasında ve eski ipek yolunda yürüyüş parkurları, organik ürünleri, endemik bitkileri, bölgenin simgesi olan Anadolu Benekli Semender ve gerçek anlamda eşsiz manzaraları ile gideceği tatilden doymuş bir şekilde dönmek isteyen herkesi bekliyor. 

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 12

Bölgede halen mevcut olan 3-4 konaklama tesisinin yanında yöre mimarisine uygun olarak yenileri de yapılıyor.

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 13

Bir dip not. Hepimizin bildiği ve Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı "Orda bir köy var uzakta" şiirine konu olan Apçağa Köyü de Kemaliye'de. 

41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı - 14
Ve Kemaliye'nin bu bilinçli atılımı yapmasına büyük destekleri olan Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'ya teşekkürler. Kemaliye'ye bir şans verin, mutlu olacaksınız!

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