41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı

VİA FERRATA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha çok insan tarafından ziyaret ediliyor.

Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata ilk kez 1'inci ve 2'inci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağları'nı aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.