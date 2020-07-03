41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı

ntv.com.tr - DHA 03.07.2020 - 11:48
Corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ertelenen ve 1 Haziran 2020'den sonra normalleşme sürecinde yeniden gündeme gelen Uluslararası 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği alınan tedbirler doğrultusunda düzenleniyor.
Karanlık Kanyon da 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları yer aldığı şenliklerin ilk gününde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren 'Via Ferrata' parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu.
Kaymakamlık, Belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) iş birliği ile yapılan macera yolu, geçen yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkur, usta dağcıların yanı sıra maceraseverlerden de yoğun ilgi görüyor.
KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen, Türkiye'de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye'de kurulduğunu ifade ederek, "Burayı 'Wingsuit' (yarasa kanat) atlayışları için zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük bir ilgi uyandırdı.
Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha çok insan tarafından ziyaret ediliyor.
Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata ilk kez 1'inci ve 2'inci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağları'nı aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.
Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı ise, corona virüs nedeniyle şenliklerin kültürel ve yakın temas gerektiren etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, "Bu yıl şenliklerimize çeşitli branşlarda 150 sporcu katılıyor. Bugün Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkura profosyonel sporcularımızın katılımı ile tırmanış düzenledik.
Sivas, Erzincan ve Elazığ'ın ortasında bir çanakta kalan kasaba yöre halkının beraber seferber olması ile turizm çeşitliliğin bol olduğu bir cazibe merkezi haline geldi.
Hikayesi ile sizi duygulandıracak Taş Yolu, Dünyanın en derin kanyonlarından Karanlık kanyon, Fırat Nehri’nde tekne gezileri, Base Jump atlayışları için yapılan platformlar, bir zihni sinir projesi olan Zincirlikaya, Mani Yolu, özgün mimarinin korunduğu köyler ve şehir merkezi, kendine has kapı tokmakları, her sene yapılan spor festivali, tarihi binaları, etnografya ve doğa tarihi müzeleri, yöresel yemekleri, köyler arasında ve eski ipek yolunda yürüyüş parkurları, organik ürünleri, endemik bitkileri, bölgenin simgesi olan Anadolu Benekli Semender ve gerçek anlamda eşsiz manzaraları ile gideceği tatilden doymuş bir şekilde dönmek isteyen herkesi bekliyor.
Bölgede halen mevcut olan 3-4 konaklama tesisinin yanında yöre mimarisine uygun olarak yenileri de yapılıyor.
Bir dip not. Hepimizin bildiği ve Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı "Orda bir köy var uzakta" şiirine konu olan Apçağa Köyü de Kemaliye'de.