41. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Festivali başladı

ADRENALİN TUTKUNLARININ UĞRAK YERİ OLDU

Karanlık Kanyon da 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları yer aldığı şenliklerin ilk gününde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren 'Via Ferrata' parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu.