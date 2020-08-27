60 yaşında Türkiye'nin tüm kıyılarını sandalıyla kürek çekerek geziyor

"GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Ürkmez, sandalla 7 ülke gezdiğini, bu yıl corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamadığını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği sporun kürek olması nedeniyle "Atam İzindeyiz" sloganıyla yolculuğuna başladığına işaret eden Ürkmez, "21 yıl önce de caretta carettalar için kürek çekerek Dalyan'a geldim. Kürek çekip uzun mesafeler katederek gençlere örnek olmak istiyorum. Günde 40 kilometrenin altına hiçbir zaman düşmedim. Süpermen değilim, ben yapıyorsam herkes yapabilir" diye konuştu.