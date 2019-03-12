68 ülke gezen Türk fotoğrafçının magnet koleksiyonu
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş, 7 yılda 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magneti evinde sergiliyor.
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1İnegöl ilçesinde fotoğrafçılık yapan Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı magnetleri, evinin bir odasında sergiliyor.
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2Odasını müzeye çeviren Gümüş, seyahatlerin nedeninin fotoğraf tutkusundan kaynaklandığını belirterek, "2012 yılından bu yana 68 ülke gezdim.
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3Gezdiğim ülkeleri hatıralarımda canlandırmak için oralara ait ufak objeleri toplamaya çalıştım. Benim en büyük hatıralarımın olduğu bu oda.
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4Fotoğraf uğruna bu gezilere çıkıyorum. 7 yılda 700 gün yurtdışında bulundum. Binin üzerinde magnetim var.
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5Yaklaşık 40 bin lira harcadım. Gezilerin tamamı için 200 bin lira harcadım.
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6Gençlerin kafalarında görsel olarak kalması için böyle bir koleksiyon oluşturdum'' dedi.
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