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68 ülke gezen Türk fotoğrafçının magnet koleksiyonu

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş, 7 yılda 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magneti evinde sergiliyor.

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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
    İnegöl ilçesinde fotoğrafçılık yapan Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı magnetleri, evinin bir odasında sergiliyor.
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
    Odasını müzeye çeviren Gümüş, seyahatlerin nedeninin fotoğraf tutkusundan kaynaklandığını belirterek, "2012 yılından bu yana 68 ülke gezdim.
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
    Gezdiğim ülkeleri hatıralarımda canlandırmak için oralara ait ufak objeleri toplamaya çalıştım. Benim en büyük hatıralarımın olduğu bu oda.
  • 4

    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
    Fotoğraf uğruna bu gezilere çıkıyorum. 7 yılda 700 gün yurtdışında bulundum. Binin üzerinde magnetim var.
  • 5

    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
    Yaklaşık 40 bin lira harcadım. Gezilerin tamamı için 200 bin lira harcadım.
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
    Gençlerin kafalarında görsel olarak kalması için böyle bir koleksiyon oluşturdum'' dedi.
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
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    resul gümüş, türk gezginler, magnet koleksiyonu, şehir magnetleri, dünya turu
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