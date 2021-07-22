7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü

Ziyaretçilerin köyün girişini bulamadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "Köyümüz Armutlu'ya 30, Gemlik ilçesine 10 kilometre mesafede. Oysa köyümüz deniz kıyısında çok şirin bir köy. Armutlu ilçesine üst yolumuz var. Yol köyümüzü kucaklamış, köyümüz çukurda kaldığı için gözükmüyor. Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar. Ben köyü rahat bulsunlar diye köyün girişlerine 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de köyümüz bilinmiyor" dye konuştu.