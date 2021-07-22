7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü

Bursa'nın turkuaz renkli deniziyle ön plana çıkan Karacaali Köyü görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu şirin köyün girişine 7 tane tabela dikilmesine rağmen yine de kimse tarafından bulunamıyor.

İHA 22.07.2021 - 11:33

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 1

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Karacaali Köyü, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 2

Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor.

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 3

Köy muhtarı Göksel Noca, vatandaşların köyünü rahat bulabilmesi için köyün girişlerine 7 tane tabela diktirdi. Ancak bu da çare olmadı.

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 4

Ana yol köyün üstünden geçtiği ve köy deniz kıyısında çukurda kaldığı için gelenler köyü es geçip yollarına devam ediyor. Köyü bulamayanlar ise köy muhtarını arayarak girişi soruyor.

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 5

Ziyaretçilerin köyün girişini bulamadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "Köyümüz Armutlu'ya 30, Gemlik ilçesine 10 kilometre mesafede. Oysa köyümüz deniz kıyısında çok şirin bir köy. Armutlu ilçesine üst yolumuz var. Yol köyümüzü kucaklamış, köyümüz çukurda kaldığı için gözükmüyor. Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar. Ben köyü rahat bulsunlar diye köyün girişlerine 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de köyümüz bilinmiyor" dye konuştu.

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 6

Kış aylarında 600 kişinin yaşadığı köy nüfusunun havaların ısınmasıyla 3 bin kişiyi bulduğunu belirten Noca, sözlerine şöyle devam etti: 

"Köyümüz çok güzel, denize sıfır. Havası ve suyu nefis. Her şey bol, balığın en güzelini biz yiyoruz. Köyümüz Osmanlı'nın sahil kasabasıymış. Saraydan emekli olanlar buraya yerleşmişler"

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 7
Huzur ve sakinlik içinde sahilde gezen Karacaali sakinleri, doğanın ve huzurun içinde sıcak havalarda denizin keyfini çıkartıyor.
7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 8

Köylerinin doğal güzellikleriyle ön palana çıktığını ifade eden Ali Turan, "Köyümüz denizin kenarında. Sakinliği ve tabiî güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Köyümüz zeytin ve çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köyümüz çukurda kaldığı için herkes tarafından bulanamıyor. Sakin ve turkuaz rengi deniziyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Köyümüzün denizi ve havası çok temiz" dedi.

7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 9
7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 10
7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 11
7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 12
7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 13
7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü - 14

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