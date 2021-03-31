9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor! Denizli'nin gizli cenneti Çal Kısık Kanyonu

İHA 31.03.2021 - 13:52
Denizli kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çal ilçesi Kısık Kanyonu turizme kazandırılması için Çal Belediyesi’nin hazırladığı projede sonlara yaklaşıldı.
Dünyada doğal güzellikler içerisinde nadir olarak görülen alanlardan birisi olan Çal Kısık Kanyonu doğa severlerin her mevsimde gidebileceği şekilde yapım çalışmaları devam ediyor.
Kanyonun derinliği ortalama 90 metre, yer yer ise genişliği 25-30 metre olarak değişen kanyon, Büyük Menderes Nehri’ni de içinde barındırıyor.