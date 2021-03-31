9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor! Denizli'nin gizli cenneti Çal Kısık Kanyonu

"ÇAL KISIK KANYONU NASİP OLURSA BU SENE FAALİYETE GEÇECEK" Çal Kısık Kanyonu ile ilgili gelişmeleri ve son durumunu anlatan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Çal özellikle çok eski tarihlere dayanan köklü bir ilçemizdir. Cumhuriyet’in kurulmasına dahi öncülük eden ilçelerimizden bir tanesidir. Belediye olarak hızlı bir şekilde yapmaya çalıştığımız ve inşallah 2021 yılı Temmuz ayında bu yıl içerisinde yolunun asfalt olacağı, 2013 yılında 140 metresinin yapılıp, daha sonra da 140 metre belediyenin üstlenerek yaptığı Çal Kısık Kanyonu nasip olursa bu sene faaliyete geçecek. Şu anda toplam yürüyüş yolu olarak 950 metreyi bulduk. Bizde bununla ilgili şuanda kanyonla ve turizmle ilgili internet üzerinde işaretlemeler, burayı ziyaret edecek vatandaşlarımız nerelerden nasıl ihtiyaçlarını giderebilir gibi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda internet ortamında 'Çal turizmi' yazıldığında gezilebilecek olan yerleri çok rahat herkes görebilecek ve bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir” ifadelerini kullandı.