ABD'den yeni yıl manzaraları
Anadolu Ajansı
New York'ta Dyker Heights bölgesindeki evler rengarenk yeni yıl süslemeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
-
1ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi.
-
2Her yıl olduğu gibi bu yıl da Brooklyn’in Dyker Heights bölgesindeki evler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
-
3İşte yeni yıl heyecanından objektiflere takılanlar...
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21