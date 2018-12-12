NTV

ABD'den yeni yıl manzaraları

Anadolu Ajansı

New York'ta Dyker Heights bölgesindeki evler rengarenk yeni yıl süslemeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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    ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi.
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    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Brooklyn’in Dyker Heights bölgesindeki evler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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    İşte yeni yıl heyecanından objektiflere takılanlar...
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