Adana'da 100 derece sıcakta kebap pişiriyorlar

Kebap restoranı işletmecisi Hasan Oral ise Adana kebabını Adana, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelmiş insanlara sunduklarını ifade ederek, “Tabii bugünde çok sıcak özellikle yaz sezonu Adana aşırı sıcak oluyor. İnsanlar dışarıda ortalama 40 derecede kebap yiyebiliyor ama ocak başına geçince 100 dereceyi bulan bir sıcaklık oluyor. İşinizi severek yapmak, ekmek parası için mücadele etmek gerekiyor. Alın teri dökerek para kazanıyoruz. Kazandığımız bu parayı da evlerimize götürüyoruz. Bizim 270 çalışanımız var hepsiyle el ele mücadele ederken ülke ekonomisine de reel anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.