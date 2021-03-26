Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi: Palandöken

KAYAK SEZONU 15 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Palandöken'in, Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağladığını belirten Otel Genel Müdürü Ali Güney, bir kez gelenin artık başka yere gitmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Palandöken'e gelenler çok şanslı. Öncelikle oteller ve belediyenin, suni karlama sistemiyle kar garantisi veriyor. Aralık ayının ilk haftası Türkiye'de sadece Palandöken'de kayak yapılabiliyor. Buraya gelenler, kayağın dışında doğal güzellikleri görebilir, yöreye has cağ kebabı, kadayıf dolması gibi muhteşem lezzetleri tadabilir. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti olan Erzurum, hem doğa hem tarih anlamında açık hava müzesini andırıyor. Ziyaretçiler, şifalı kaplıcalar, Türk hamamları, buz spor salonları ve belediye olarak Palandöken'e yaptırılan heyecan verici buz tırmanışı, zipline, dev salıncak ve insan sapanını deneyebilirler. Buz dağı ve zipline hiçbir kayak merkezinde yok. Bu hizmetlerin yanında Palandöken'in pistleri ve mekanik tesislerinin ise eşi ve benzeri yok. Buraya bir gelen başka kayak merkezine gitmez. Martın son günleri olmasına rağmen pistlerde 1,5 metre kar var. Bu yıl karın fazla olması nedeniyle sezonu Nisan'ın 15'ine kadar uzattık. Kayağa doymayanları bekliyoruz"