Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları: Pigmeler

ORMANI AYNI ZAMANDA ECZANE OLARAK KULLANIYORLAR

Ormanın Bikuitsi- Njule bölgesinde yaşayan Pigme Amoura ailesinin en yaşlı üyesi Aboumyem Amoura, "Ben bu ormanda doğdum ve burada ölmek istiyorum. Bu orman bize ihtiyacımız olan her şeyi veriyor" diye konuştu.