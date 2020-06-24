Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor

"ÖNEMLİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDE YER ALIYOR"

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliği için de oldukça uygun olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Doğaseverlerin bu milli parka gelmesini tavsiye ediyoruz. Burası 3 ülkeye sınır olması bakımından önem arz ederken önemli kuş göç yollarının da üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kuş gözlemciliği için uygun. Sunduğu manzaralarıyla da doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor"