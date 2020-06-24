Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerini çevreleyen milli park, yaban hayatı varlığının yanı sıra doğal güzellikleri ile göze çarpıyor.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 15:08

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 1

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yaban hayatı açısından önde gelen alanlarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yaban hayatı meraklılarının ilgisini çekiyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 2

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerini çevreleyen milli park, flora ve fauna açısından bölgenin en önemli zenginlikleri arasında yer alıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 3

Milli parkta bulunan sulak alanlar balık türlerine ve su kuşlarına yaşam alanı sunarken birçok kuş, sürüngen, kemirgen ve memeli de bu bölgede yaşamını sürdürüyor. 

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 4

Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar sularıyla beslenen onlarca kilometre uzunluktaki sulak alanların canlandırdığı milli park, hem yaban hayatı varlığı hem de sunduğu doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 5

Hayvan çeşitliliğinin yanı sıra bitki çeşitliliğiyle oldukça zengin olan milli park, her mevsim birbirinden farklı hayvanlara ev sahipliği yapması dolayısıyla ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 6

Bölgede çalışma yürüten Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, yaptığı açıklamada, milli park içerisinde yer alan irili ufaklı göllerin yaban hayatına çok büyük katkı sağladığını söyledi. 

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 7

Milli parkın çok sayıda farklı türe ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, "Fauna olarak memeli, sürüngen ve kemirgen türleri oldukça fazla ayrıca bölgeye ciddi anlamda kuş türlerini de çekmekte" dedi. 

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 8

"ÖNEMLİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDE YER ALIYOR"

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliği için de oldukça uygun olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi: 

"Doğaseverlerin bu milli parka gelmesini tavsiye ediyoruz. Burası 3 ülkeye sınır olması bakımından önem arz ederken önemli kuş göç yollarının da üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kuş gözlemciliği için uygun. Sunduğu manzaralarıyla da doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor"

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 9

"İLGİSİ OLAN ARKADAŞLARA GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Bölgede çalışma yapan fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi de ekip olarak deklanşöre basmak için milli parkı tercih ettiklerini dile getirerek, "Adeta görsel şölen var, çok güzel fotoğraflar çektik. Burada çektiğimiz fotoğraflar sosyal medyada ve değişik platformlarda çok ilgi görüyor. 

Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 10
Doğa fotoğrafçıları olarak ara ara buraya geliyoruz. Sosyal medyada birçok kişi bu alanın yerini soruyor. Bu tür yerlere ilgisi olan arkadaşlara gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 11
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 12
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 13
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 14
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 15
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 16
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 17
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 18
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 19
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 20
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 21
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 22
Ağrı Dağı Milli Parkı yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor - 23

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