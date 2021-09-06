Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanların bazı bölümlerinde yosun tabakası oluştu.

Anadolu Ajansı 06.09.2021 - 12:32

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 1

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı alanlarda, her yıl yaz döneminin sonuna doğru yosunlaşma meydana geliyor.

YABAN HAYATI ZENGİNLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR: AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 2

Oluşan kahverengi, sarı, siyah ve yeşil yosunlar milli parkın büyük bir bölümünü kapladı.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 3

Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta, suyun üzerini örten yosunlar ilginç görüntü oluşturdu.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 4

Milli parkta oluşan yosunlar ve burada barınan bazı kuş türleri drone ile görüntülendi.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 5
Yörede milli parkta oluşan yosunlar doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü görevlilerince sonbahar aylarında temizleniyor.
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 6
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 7
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 8
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 9
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 10
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 11
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER