Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı alanlarda, her yıl yaz döneminin sonuna doğru yosunlaşma meydana geliyor.

YABAN HAYATI ZENGİNLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR: AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI