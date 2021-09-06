Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı 06.09.2021 - 12:32
Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı alanlarda, her yıl yaz döneminin sonuna doğru yosunlaşma meydana geliyor.
YABAN HAYATI ZENGİNLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR: AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI
Oluşan kahverengi, sarı, siyah ve yeşil yosunlar milli parkın büyük bir bölümünü kapladı.
Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta, suyun üzerini örten yosunlar ilginç görüntü oluşturdu.
Milli parkta oluşan yosunlar ve burada barınan bazı kuş türleri drone ile görüntülendi.