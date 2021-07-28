Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları

Dağcılık alanında önemli dağlar arasında yer alan, 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen, dünyanın dört bir yanından gelerek Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların en büyük yardımcıları, bölgede yaşayan köylüler oluyor. Tırmanış boyunca sporculara, ihtiyaç duydukları kamp malzemelerinin taşınmasında at ve katırlarla hizmet veren yöre halkı, dağcıların zirve heyecanına rehberlik de yapıyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.07.2021 - 11:09

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 1
Yüksekliği 5 bin 137 metre olan Ağrı Dağı'na, dünyanın ve yurdun farklı noktalarından gelen dağcılar ilgi göstermeye devam ediyor.
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 2

Zirveye ulaşmak için tırmanışın başladığı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün 4 bin 200 metrede kamp yapan dağcılar, üçüncü gün zirve yapıp ilk kamp alanına geri dönüyor.

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 3

Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan köylüler, dünyanın dört bir yanından Ağrı'ya gelen dağcıların tırmanış boyunca kamp malzemelerinin taşınmasında at ve katırlarla hizmet verip rehberlik yaparak, ekonomik kazanç elde ediyor.

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 4

PEKİ KİM BU ŞERPALAR?

Şerpalar (Sherpa), Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan, etnik bir grup. İsimlerini Tibet dilinde doğu anlamına gelen 'şer' ve halk-insan anlamına gelen 'pa' ekinden alıyorlar. Onların görevi ise Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılara yardımcı olmak. 

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 5

Şerpalar yüzyıllardır Everest'in eteklerinde hayvancılık ve tuz ticareti ile uğraşırken son 50 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen dağcılara destek olmalarıyla adlarını dünyaya duyurdular. Yüksek irtifaya alışkın olmaları nedeniyle çok az oksijenle yetinebilmeleri, güçlü olmaları nedeniyle çok iyi yük taşımaları ve soğuğa dayanıklı olmaları sayesinde Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılar için yardımcı olarak göze çarpıyorlar.

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 6
Kısacası apoletlerinde Everest’in zirvesi bulunan dağcıların çok büyük bölümü bu başarılarını tamamen Şerpalara borçlular. Ekibin tırmanışı sırasında çadırları onlar kuruyor, üst kamplara gitmesi gereken yükü onlar taşıyor.
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 7

TÜRKİYE'NİN YERLİ 'ŞERPA'LARI

Ağrı Dağı eteklerindeki Çevirme Köyü sakinlerinden Barzani Ceylan, 2003 yılından beri Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen yerli ve yabancı dağcılara destek verdiklerini söyledi.

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 8

Ağrı Dağı'na dünyanın her yerinden dağcıların geldiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Buraya gelen sporculara, dağda ihtiyaçları olan gerekli malzemeyi temin ettikten sonra, araçlarla tırmanışın başlayacağı Çevirme Köyü noktasına getiriyoruz. Daha sonra katırlarımızla tırmanış boyunca ihtiyaç duyacakları kamp malzemelerini taşıyoruz"

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 9

Dağın 3 bin 200 ile 4 bin 200 rakımlarında kurulu kamplarda dağcılara destek verdiklerini belirten Ceylan, "Kamplarda, isteyenlere 2 öğün sıcak yemek ve kahvaltı hizmetleri de vererek sporcuların tırmanışlarına destek veriyoruz. Tırmanış esnasından rotayı bilen bir artçı, bir öncü arkadaşımız, dağcıların sağlıklı zirve yapabilmeleri için rehberlik yapıyor"

Ceylan, uzun süre dağın tırmanışa kapalı kaldığını hatırlatarak, huzurun sağlanmasıyla turizme açılan bölgeye dağcıların büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 10

Köylülerden Resul Civaş da Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasının kendileri için ekmek kapısı haline geldiğini belirterek, "Buraya gelen dağcıların yemesini, aracını, yükünü taşımak için katır ihtiyacını karşılıyoruz. Burada nerden baksan, bin kişi bu sektörden ekmek yiyoruz. Ağrı Dağı bizim için ekmek kapısı oldu" diye konuştu.

Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 11

Dağcılardan Funda Acar da Ağrı Dağı'na tırmanmak için İstanbul'dan geldiğini aktardı.

Bölgenin çok güzel olduğunu dile getiren Acar, "Buranın halkını çok sevdim, çok güzel insanlar. Bizlere çok yardımcı oldular, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Doğubayazıt'tan başladılar, buraya kadar her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar" dedi.

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Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 12
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 13
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 14
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 15
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 16
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 17
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 18
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 19
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 20
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 21
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 22
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 23
Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları - 24
Yüksekliği 5 bin 137 metre olan Ağrı Dağı'na, dünyanın ve yurdun farklı noktalarından gelen dağcılar ilgi göstermeye devam ediyor.

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