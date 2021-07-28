Ağrı Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı: Türkiye'nin yerli 'şerpa'ları

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.07.2021 - 11:09
Zirveye ulaşmak için tırmanışın başladığı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün 4 bin 200 metrede kamp yapan dağcılar, üçüncü gün zirve yapıp ilk kamp alanına geri dönüyor.
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan köylüler, dünyanın dört bir yanından Ağrı'ya gelen dağcıların tırmanış boyunca kamp malzemelerinin taşınmasında at ve katırlarla hizmet verip rehberlik yaparak, ekonomik kazanç elde ediyor.
Şerpalar (Sherpa), Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan, etnik bir grup. İsimlerini Tibet dilinde doğu anlamına gelen 'şer' ve halk-insan anlamına gelen 'pa' ekinden alıyorlar. Onların görevi ise Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılara yardımcı olmak.
Şerpalar yüzyıllardır Everest'in eteklerinde hayvancılık ve tuz ticareti ile uğraşırken son 50 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen dağcılara destek olmalarıyla adlarını dünyaya duyurdular. Yüksek irtifaya alışkın olmaları nedeniyle çok az oksijenle yetinebilmeleri, güçlü olmaları nedeniyle çok iyi yük taşımaları ve soğuğa dayanıklı olmaları sayesinde Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılar için yardımcı olarak göze çarpıyorlar.
Ağrı Dağı eteklerindeki Çevirme Köyü sakinlerinden Barzani Ceylan, 2003 yılından beri Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen yerli ve yabancı dağcılara destek verdiklerini söyledi.
Ağrı Dağı'na dünyanın her yerinden dağcıların geldiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:
"Buraya gelen sporculara, dağda ihtiyaçları olan gerekli malzemeyi temin ettikten sonra, araçlarla tırmanışın başlayacağı Çevirme Köyü noktasına getiriyoruz. Daha sonra katırlarımızla tırmanış boyunca ihtiyaç duyacakları kamp malzemelerini taşıyoruz"
Dağın 3 bin 200 ile 4 bin 200 rakımlarında kurulu kamplarda dağcılara destek verdiklerini belirten Ceylan, "Kamplarda, isteyenlere 2 öğün sıcak yemek ve kahvaltı hizmetleri de vererek sporcuların tırmanışlarına destek veriyoruz. Tırmanış esnasından rotayı bilen bir artçı, bir öncü arkadaşımız, dağcıların sağlıklı zirve yapabilmeleri için rehberlik yapıyor"
Ceylan, uzun süre dağın tırmanışa kapalı kaldığını hatırlatarak, huzurun sağlanmasıyla turizme açılan bölgeye dağcıların büyük ilgi gösterdiğini anlattı.
Köylülerden Resul Civaş da Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasının kendileri için ekmek kapısı haline geldiğini belirterek, "Buraya gelen dağcıların yemesini, aracını, yükünü taşımak için katır ihtiyacını karşılıyoruz. Burada nerden baksan, bin kişi bu sektörden ekmek yiyoruz. Ağrı Dağı bizim için ekmek kapısı oldu" diye konuştu.
Dağcılardan Funda Acar da Ağrı Dağı'na tırmanmak için İstanbul'dan geldiğini aktardı.
Bölgenin çok güzel olduğunu dile getiren Acar, "Buranın halkını çok sevdim, çok güzel insanlar. Bizlere çok yardımcı oldular, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Doğubayazıt'tan başladılar, buraya kadar her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar" dedi.DÜNYANIN EN ZOR KAYA TIRMANIŞI: EL CAPİTAN'IN ŞAFAK DUVARI