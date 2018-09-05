Ağrı Dağı'nın eteklerinde off-road heyecanı

Ağrı Dağı'nın bu tür etkinlikler için son derece uygun alanlara sahip olduğunu belirten Eren, şöyle konuştu:

"Özellikle dağın eteklerinde bu sporu yapmak bizim için ayrıca önemli ve keyifli. Bu sporu 800 rakımlı Aras Vadisi'nden tutun da Ağrı Dağı'nın 3 bin 400 rakımlı Küp Gölü'ne kadar çıkarak da yapma şansını bulduk. Ağrı Dağı yapısıyla, doğal güzelliğiyle, kanyonlarıyla, şelaleleriyle doğa sporlarına ve turizme açık bir dağ. Biz tüm sporcuları buraya bekliyoruz"