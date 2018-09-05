Ağrı Dağı'nın eteklerinde off-road heyecanı
Anadolu Ajansı
Dağcılık, yamaç paraşütü ve birçok doğa sporunun yapılmasına olanak sağlayan Ağrı Dağı, off-road ile de sporcuları kendine çekiyor.
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Iğdır'da bir araya gelen sporcular, Türkiye'de doğa sporlarının gözde mekanlarından biri olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde off-road heyecanı yaşıyor.
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Başta dağcılık, yamaç paraşütü ve birçok doğa sporunun yapılmasına olanak sağlayan Ağrı Dağı, motor sporları tutkunlarının da tercihleri arasında.
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Dağın eteklerinde bulunan lav kalıntılarının oluşturduğu engebeli alanlar off-road sporcuları için doğal bir pist imkanı sunarken, dağın 800 rakımdan 3 bin 400 rakıma kadar sunduğu doğal güzellikleri de ilgi çekiyor.
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COĞRAFYAYI TANITMAK İSTİYORLAR
Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafından başlayıp Ağrı sınırlarına kadar uzanan kanyonu, nehir yataklarını, tepeleri ve engebeli alanları değerlendiren off-road tutkunları, "Türkiye'nin çatısı"nda yaptıkları gösterilerle beğeni topluyor.
Iğdır Off-Road Kulübü sporcularından Ümit Eren, Iğdır'daki off-road tutkunları olarak Ağrı Dağı ve etrafındaki coğrafyayı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
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Doğu bölgesinde yaptıkları spordan dolayı birçok olumlu ve olumsuz geri dönüşlerle karşılaştıklarını anlatan Eren, "Off-road sporunu Iğdır'da başarıyla yaptığımıza inanıyorum. Bu spora Iğdır'da ilk başladığımızda 3 kişi dahi bulamıyorduk, şu anda birçok arkadaşımız bu sporu yapıyor" dedi.
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"TÜM SPORCULARI BURAYA BEKLİYORUZ"
Ağrı Dağı'nın bu tür etkinlikler için son derece uygun alanlara sahip olduğunu belirten Eren, şöyle konuştu:
"Özellikle dağın eteklerinde bu sporu yapmak bizim için ayrıca önemli ve keyifli. Bu sporu 800 rakımlı Aras Vadisi'nden tutun da Ağrı Dağı'nın 3 bin 400 rakımlı Küp Gölü'ne kadar çıkarak da yapma şansını bulduk. Ağrı Dağı yapısıyla, doğal güzelliğiyle, kanyonlarıyla, şelaleleriyle doğa sporlarına ve turizme açık bir dağ. Biz tüm sporcuları buraya bekliyoruz"
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Sporculardan Güven Demirel de, Ağrı Dağı gibi önemli bir noktada bu sporu yapmanın son derece keyif verici olduğunu belirterek, "Türkiye'de off-road meraklısı, doğa ve doğa sporları meraklısı insanları buraya davet ediyoruz. Burada sürekli yeni parkurlar oluşturuyoruz ve rotalar belirliyoruz. Doğa sporlarına tutkulu herkesi Ağrı Dağı'na bekliyoruz" dedi.