Ağrı Dağı'nın Iğdır rotası turizme kazandırılacak

Milli Dağcı Tunç Fındık, yaptığı açıklamada, bölgedeki dağların tanıtımı ve doğa sporcularının bu bölgeye yönlendirilmesi maksadıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu coğrafyanın tanıtımı için yerel dağcıların ve yöre halkının çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Fındık, "Ağrı Dağı'nın kuzey, batı ve doğu tarafının çok büyük potansiyeli var, umarım turizme açılır. Burası sadece dağcılık için değil, dağ bisikleti, yürüyüş gibi çeşitli aktiviteler için de çok güzel bir yer. Bütün dünyadan, Türkiye'den yerli ve yabancı turisti çekebilecek bir yer. Biz görüşmelerimizi yaptık artık top yerel yöneticilerde" dedi.