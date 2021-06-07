Ağrı'da kayalar oyularak yapılan 'Yukarı Biligan Mağaraları' ziyaretçilerini bekliyor

Köyün hemen arka tarafında bulunan dağın güney yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve içerisinde tandır ile yaşam alanları bulunan mağaralar, bölgede az sayıda insan tarafından biliniyor.

Geçmişte 1992 yılına kadar köylülerin hayvanları için barınma alanı olarak kullandığı mağaralar, yapısal özellikleri açısından tarihte barınma, güvenlik ve savunma anlamında birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son dönemlerde kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peribacalarıyla büyüleyen Günbuldu köyündeki Meya Antik Kenti ile benzerlik gösteriyor.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, dışarıdan çok sayıda girişi olan ve peribacalarını andıran görüntüsüyle keşfedilmeyi bekleyen mağaraları ziyaret ederek, köylülerden bilgi aldı.

Kaymakam Balcı, ziyaret sonrası mağaraların içerisinin oldukça geniş olduğunu ve ulaşım kolaylığı bulunduğunu söyledi.