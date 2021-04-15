Akdamar Adası'nda ilkbahar güzelliği! Ziyaretçi akınına uğruyor

Adayı gezen Tayvanlı gezgin ve rehber Susan Wang ise rehberlik yaptığı için dünyanın birçok yerini gezdiğini belirtti.

Van’ı ve özellikle Akdamar Adası’nı çok merak ettiği için fırsat bulur bulmaz geldiğini ifade eden Tayvanlı gezgin ve rehber Susan Wang, “Ben ilk defa geldim ve çok hoşuma gitti. Manzara çok güzel, çiçekler, ağaçlar çok güzel. Çok güzel bir kilise var. Ben 2 sene önce Van’ı duydum ama haritada bir yer olarak biliyordum. Ama bugün gerçekten geldim ve çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Aklımda kalan çok güzel bir hatıra olacak” diye konuştu.