Akdamar Kilisesi'nde 9. ayin

Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 11:56 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 13:05
Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin başladı.
Ayine katılmak üzere kente gelenler, Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü.
Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, beraberindeki din adamları ile adaya geldi.
Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Anuşyan, daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti.
Ayinin ardından adanın normal ziyaretçilere açılacağını ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Akdamar Kilisesi'nin inanç turizmi açısından cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.