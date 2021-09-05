Akdamar Kilisesi'nde 9. ayin

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, 9. ayine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilisede yapılacak ayine Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılıyor.

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Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 11:56

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin başladı.

BU YIL SINIRLI SAYIDA ZİYARETÇİ KATILABİLİYOR Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı ayin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Ayine katılmak üzere kente gelenler, Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü. Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, beraberindeki din adamları ile adaya geldi. Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Anuşyan, daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti.

Ayini, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın izledi.

Hoşgörü adası olarak nitelendirilen Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, ayin sırasında ziyarete kapatılacak, ayinin ardından kente gelen turistler adaya gidebilecek.

AKDAMAR, İNANÇ TURİZMİ İÇİN CAZİBE MERKEZİ Ayinin ardından adanın normal ziyaretçilere açılacağını ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Akdamar Kilisesi'nin inanç turizmi açısından cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Yaklaşık bin yıldır ayakta olan kilisenin salgın koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen ayinle dünyaya hoşgörü mesajı verildiğini ifade etti.

Ayin için kente gelecek olan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağını belirten Sezer, "Ayin programının sorunsuz tamamlanması için tüm tedbirlerimizi aldık. Salgın koşullarına riayet edilerek ayinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak" diye konuştu.