Akdeniz'de korsanların saklandığı Karamağara Koyu turist akınına uğruyor

Yaz tatili için Avrupa'dan memleketi Hatay'a gelen Reken Dağlıoğlu da Karamağara'ya ilk olarak 5 yıl önce geldiğini ve bir daha vazgeçemediğini kaydetti.

Dağlıoğlu, denizin çok temiz ve akvaryum gibi olduğunu belirterek, herkesin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.