Aksaray'da yerin altına tarihi yolculuk: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Polonyalı turist Piotr Yabboiski ise Kapadokya bölgesini gezdiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Yeraltı şehrinin tarihi mistik dokusunu çok beğendiğini aktaran Yabboiski, şunları kaydetti:

"Kendine has bir atmosferi var. Kiliseden ahırlara kadar çok değişik yerler gördük. Yeraltı şehrine ilk adım attığımızda değişik bir dünyaya girmiş gibi hissettim. 4 gündür Türkiye'deyim çok güzel yerler gördüm. Ancak bu yeraltı şehrine bayıldım"