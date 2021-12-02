Alanya'da lodosu fırsat bilen sporcular denizde sörf yaptı

"Alanya Sörf Team" grubu olarak denizde güzel bir gün geçirdiklerini belirten Özgen, "Dalgalar 3 gündür devam ediyor ama bugün en güzeliydi. Yurt içinden oldukça kalabalık bir sörfçü arkadaş grubumuz geldi. Sörf turizmi için Alanya'ya gelen bir çok yabancı turist de var" diye konuştu.