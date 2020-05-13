Alanya'ya gelen her turiste mektup

Kaldı ki hakikaten Alanya bölgesi birçok bölgeye nazaran çok daha yoğun, farklı pazarlardan misafiri olan bir bölge. Bu anlamda da bu pazarlardan gelen insanların lisanını çevirebilecek Alanya'da yaşayan çok sayıda yabancımız da var. Yani illaki bir tercüme bürosuna gitmeye de gerek yok. Kendi otellerimizin bünyesinde de var, şehirde yaşayan insanlar da var, yabancılar derneğimiz olsun o ülkelerin kendi dernekleri olsun, Polonyalılar Derneği, Ruslar Derneği gibi dolayısıyla onlara da çevirterek kendi lisanlarında bu mektubu gönderiyoruz" dedi.