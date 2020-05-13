Alanya'ya gelen her turiste mektup

ntv.com.tr - DHA 13.05.2020 - 16:40
Antalya'da başlatılan bu organizasyona Alanya'daki turizmciler de katıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde yürütülen projede 4 dille sınırlı kalınmadı. Alanya'ya gelen Polonyalı, İranlı, Finlandiyalı turistleri de düşünerek hareket eden turizmciler, hazırlanan mektubu daha fazla dile çevirdi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi, ALTİD Başkanı Burhan Sili, bu projede Alanya olarak bir açılım yaptıklarını ve sadece 4 dille sınırlı kalmadıklarını ifade ederken, "Bu mektup Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere 4 lisanda yazıldı. Ancak biz kendi üyelerimize bu mektubu gönderirken aynı zamanda farklı kaynak pazarlardan gelen örneğin Polonya diyebilirim Lehçeye de çevirebileceklerini söyledik. Farklı ülkelerden gelen misafirler için bir açılımda bulunduk.
Kaldı ki hakikaten Alanya bölgesi birçok bölgeye nazaran çok daha yoğun, farklı pazarlardan misafiri olan bir bölge. Bu anlamda da bu pazarlardan gelen insanların lisanını çevirebilecek Alanya'da yaşayan çok sayıda yabancımız da var. Yani illaki bir tercüme bürosuna gitmeye de gerek yok. Kendi otellerimizin bünyesinde de var, şehirde yaşayan insanlar da var, yabancılar derneğimiz olsun o ülkelerin kendi dernekleri olsun, Polonyalılar Derneği, Ruslar Derneği gibi dolayısıyla onlara da çevirterek kendi lisanlarında bu mektubu gönderiyoruz" dedi.
Alanya'da otellerin sosyal medya hesapları üzerinden gelen misafirleri için de birçok paylaşım yaptıklarını söyleyen Sili, güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Sili, "Ayrıca sosyal medya sayfalarında da kendi misafirlerimize yönelik olarak farklı mesajlar da yayınlıyoruz. Tabii bunların dozajını ve zamanlamasını doğru ayarlamak lazım" diye konuştu.
ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, dünyayı da etkileyen koronavirüs salgınını hiçbir ülkenin beklemediğini ve bu virüsün en çok turizm sektörünü vurduğunu ifade etti. Dahaoğlu, her ne kadar turizm sezonunun halen açılmamış olsa da en az etkilenen bölgelerden biri olan Alanya'nın tanıtımı için çalışmaya devam ettiklerini ve buranın güvenli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dahaoğlu, şöyle konuştu: