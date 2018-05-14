Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'yı görmeniz için 10 sebep

1 MASALIMSI ŞATOLAR Almanya’nın yüz ölçümü olarak en büyük ve nüfus sayısına göre ikinci büyük eyaleti Bavyera, büyük ölçüde Almanya‘nın dış ülkelerdeki imajını belirler. Örneğin Kral İkinci Ludwig’in yaptırdığı romantik şatolardan biri olan Neuschwanstein, her yıl dünyanın dört bir yanından turistleri çeker. Şato’nun Walt Disney’e de esin kaynağı olduğu söylenir.

2 VARLIĞI HALA HİSSEDİLİYOR: KRAL II. LUDWIG Bavyera yüzyıllar boyu Wittelsbach Hanedanı tarafından yönetildi. Bavyera 1918 yılında hanedanla bağlarını koparmasını rağmen Kral II. Ludwig eyalette bugün dahi etkisini sürdürüyor. Onun özel hayatı ve erken ölümü çok sayıda spekülasyona temel oluşturmuştur. 1973’te hayatını anlatan bir film çekildi. Başrolleri ise dönemin iki ünlü ismi Romy Schneider ile Helmut Berger paylaştı.

3 WAGNER VE FESTİVALLER Kral İkinci Ludwig, besteci Richard Wagner’in büyük hayranıydı ve bu nedenle besteciyi koruması altına aldı. Wagner aslında Bavyeralı değil, Leipzig doğumlu. Ancak sanatçı Bayvera’daki Bayreuth’u opera dünyasının merkezi haline getirdi. Bayreuth Festival etkinlikleri tüm dünyadan klasik müzik severlerin her yıl Bavyera’ya akın etmesine neden oluyor.

4 'MIA SAN MIA' (BİZ BİZİZ) Bayern Münih Futbol Kulübü de Bavyera’nın ününü artıran bir faktör. Yılladır Almanya şampiyonluğunu elinden kaptırmayan takım, Almanya’nın da en büyük spor kulübü konumunda. Takım formalarının amblemini Bavyera‘nın mavi-beyaz bayrağı oluşturur. Bavyeralılar ‘biz en iyisiyiz‘ anlamında "mia san mia" -biz biziz- derler. Futbolda bu özdeyişin tuttuğu aşikar…

5 BAVYERA MODASI "Siz Almanya’da hepiniz deri pantolon mu giyersiniz?" Bu soru farklı ülkelerde Almanlara sıkça sorulur. Hayır, giymeyiz! Ama Bavyeralılar için geleneksel kıyafetleri yine de önemlidir. Kadınlar geleneksel "Dirndl" adlı giysiyi, erkekler ise "Krachlederne" denilen deri pantalonlu kostümü özel günlerde giyerler. Ve gerçekten de geleneksel görünümü koruma altında tutan dernekler bulunmaktadır.

6 KOT PANTOLON BAVYERA KÖKENLİ Sadece deri pantolonlar değil, kot pantolonlar da Bavyera menşelidir. Onun mucidi Levi Strauss Bamberg doğumludur. 18 yaşındayken ailesi ile birlikte ABD’ne göç etmiş, Amerikan vatandaşlığını almış ve adını da "Löb"den "Levi"ye dönüştürmüştür. Deri pantolonların tersine jean, yani kot pantolonlar gerçekten de tüm Almanya’da giyilmektedir.

7 SPOR AYAKKABI DÜŞKÜNLERİ Başka moda akımları da Bavyera kökenli. Herzogenaurach'lı iki ayakkabıcı 1924’te "Dassler Kardeşler Ayakkabı Fabrikası"nı kurarlar. 1936’daki Berlin Olimpiyat Oyunları’nda kendi ürettikleri spor ayakkabıları ile koşması için ABD’li atlet Jesse Owens’ı ikna ederler. Başarılı olurlar. Ama daha sonra görüş farklılıkları nedeniyle iki kardeş ayrılır. Biri Adidas şirketini, diğeri de Puma’yı kurar.

8 BAVYERA FİLMLERİNDEKİ 'BAVYERA EFSANESİ' Almanya’da 1950’li yıllarda yöre filmleri furyası başladı. Bavyera’nın şirin köyleri ve geleneklerinin eşlik ettiği dağlık bölgeleri bu filmlere eşsiz bir kulis oluşturdu. Harika doğa görüntüleri eşliğinde aşk ve kalp ağrısı gibi temalar işlendi ve böylece yeni sona ermiş olan savaşın acıları dindirilmeye çalışıldı.

9 PASKALYA MATEM ETKİNLİKLERİ 5 bin nüfuslu Oberammergau’da Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki beş gününü tasvir eden matem etkinlikleri her 10 yılda bir düzenleniyor ve tüm dünyadan insanların ilgisini buraya çekiyor. Yaklaşık 400 yıllık bir geleneği var. Bir sonraki etkinlik 2020 yılında. Paskalya matem etkinlikleri,1634 yılında veba salgınından sağ kurtulan köy ahalisinin teşekkürü anlamına geliyor.