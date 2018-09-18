Altın sarısı kumlarıyla dünyaca ünlü Sedir Adası (Kleopatra Adası)

Yaz sezonunda günübirlik tekne turları ile günde yaklaşık 3 bin kişinin Gökova Körfezi'ndeki koyları ziyaret ettiğini belirten Gümüş, sadece Akyaka'dan sezonda 100 bin kişinin Sedir Adası'na geldiğini, ayrıca Çamlı'dan kalkan teknelerle de yaklaşık 100 bin kişinin adaya ulaştığını, yılda 200 bin kişinin üzerinde turistin adaya gezmeye ve yüzmeye geldiğini kaydetti.