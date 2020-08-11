Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası

Adanır, Giresun Adası'nda bu tarihi olayın en önemli turizm hareketlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milattan önce bölgeye gelen ilk Türkler olan Saka Türkleri'nin Argonotlarla karşılaşma anı canlandırılıyor. Tabii ki önce birbirinden çekiniyor iki millet ama daha sonra da birlikte altın postu arıyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Dolayısıyla da bu coğrafyada yaşayan halkların birbirleriyle dostluk içerisinde yaşayabilmesinin bir kapısını açıyor Altın Post"