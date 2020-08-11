Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası

Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 12:50
Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl, geçmiş yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Ada, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi" gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla biliniyor.
Adada zamanda yolculuk etkinlikleri düzenleyen Hakan Adanır ise Giresun Adası'nın Yunanistan ve Gürcistan arasında bir ticaret güzergahı içerisinde yer aldığını aktardı.
Adanın Herkül'ün altın post efsanesinin güzergahı arasında bulunduğunu anlatan Adanır, mitolojide Herkül'ün Giresun Adası'nda kuşlarla savaşmış olduğunu anlattı.
Adaya gelen turizmcilere mitolojik hikayelerin içerisinde zamanda yolculuk yaptırdıklarını belirten Adanır, "Milattan önce 800 yıllarında Yunanlı gemiciler olan Argonotlar kaptan Yason ile birlikte Gürcistan'a altın ticareti için giderken Giresun Adası'na uğrarlar ve bu hikaye toplumlar tarafından hiçbir zaman unutulmaz" dedi.
Adanır, Giresun Adası'nda bu tarihi olayın en önemli turizm hareketlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Milattan önce bölgeye gelen ilk Türkler olan Saka Türkleri'nin Argonotlarla karşılaşma anı canlandırılıyor. Tabii ki önce birbirinden çekiniyor iki millet ama daha sonra da birlikte altın postu arıyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Dolayısıyla da bu coğrafyada yaşayan halkların birbirleriyle dostluk içerisinde yaşayabilmesinin bir kapısını açıyor Altın Post"
Giresun Adası'na günlük tur düzenleyen tekne ile ulaşım sağlanıyor. Ada ziyaretleri hava şartlarına göre ekim ayına kadar gerçekleştirilebiliyor.
Adaya genellikle her yıl haziranda başlayan tekne turları, bu yıl Covid-19 nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak temmuzda yapılmaya başlandı.
Tedbirler kapsamında ziyaretçilerden maske takmaları, ayrıca hem ulaşım sırasında hem de adayı gezerken sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.
Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen ve Giresun Adası'nı gezen Yasemin Dalkıran, adayı ilk kez gezdiğini söyledi.
Hem turistik gezi hem de adanın tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla tura katıldıklarını ifade eden Dalkıran, "Gayet güzel bilgiler aldık adayla ilgili. Buraya gelince görülecek ilk yerlerden birisi Giresun Adası, tavsiye ederim. Milattan önce kurulan yapılar, kuşların yaşamı ilgimi çekti" dedi.
Ayhan Dalkıran ise adayı hep uzaktan gördüklerini ancak ilk defa gezdiklerini belirterek, "Bu sene açılınca geldik. El değmemiş yerler. Tarihi korumak için biraz bir şeyler yapılması gerekiyor. Rehber arkadaşlar adanın tarihi anlatıyorlar. İsteğim buranın daha güzel bir yer haline getirilerek yurt dışına da tanıtılması" diye konuştu.