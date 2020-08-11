Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası

Giresun'da Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle bilinen Giresun Adası, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalıntılara ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 12:50

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 1

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl, geçmiş yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 2
Doğu Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor.
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 3

Ada, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi" gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla biliniyor.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 4

ALTIN POST HİKAYESİ 

Adada zamanda yolculuk etkinlikleri düzenleyen Hakan Adanır ise Giresun Adası'nın Yunanistan ve Gürcistan arasında bir ticaret güzergahı içerisinde yer aldığını aktardı.

Adanın Herkül'ün altın post efsanesinin güzergahı arasında bulunduğunu anlatan Adanır, mitolojide Herkül'ün Giresun Adası'nda kuşlarla savaşmış olduğunu anlattı.

Adaya gelen turizmcilere mitolojik hikayelerin içerisinde zamanda yolculuk yaptırdıklarını belirten Adanır, "Milattan önce 800 yıllarında Yunanlı gemiciler olan Argonotlar kaptan Yason ile birlikte Gürcistan'a altın ticareti için giderken Giresun Adası'na uğrarlar ve bu hikaye toplumlar tarafından hiçbir zaman unutulmaz" dedi.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 5

Adanır, Giresun Adası'nda bu tarihi olayın en önemli turizm hareketlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milattan önce bölgeye gelen ilk Türkler olan Saka Türkleri'nin Argonotlarla karşılaşma anı canlandırılıyor. Tabii ki önce birbirinden çekiniyor iki millet ama daha sonra da birlikte altın postu arıyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Dolayısıyla da bu coğrafyada yaşayan halkların birbirleriyle dostluk içerisinde yaşayabilmesinin bir kapısını açıyor Altın Post"

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 6
Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Giresun Adası'nda karabatak ve martıların yuvaları ile üreme alanları gözlemlenebiliyor. 39 dönüm alana sahip ada, doğasıyla da dikkati çekiyor.
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 7

GİRESUN ADASI'NA ULAŞIM

Giresun Adası'na günlük tur düzenleyen tekne ile ulaşım sağlanıyor. Ada ziyaretleri hava şartlarına göre ekim ayına kadar gerçekleştirilebiliyor.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 8

Adaya genellikle her yıl haziranda başlayan tekne turları, bu yıl Covid-19 nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak temmuzda yapılmaya başlandı.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 9

Tedbirler kapsamında ziyaretçilerden maske takmaları, ayrıca hem ulaşım sırasında hem de adayı gezerken sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 10
Giresun Adası'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru işleminin ardından ise çalışmalar devam ediyor.
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 11

Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen ve Giresun Adası'nı gezen Yasemin Dalkıran, adayı ilk kez gezdiğini söyledi.

Hem turistik gezi hem de adanın tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla tura katıldıklarını ifade eden Dalkıran, "Gayet güzel bilgiler aldık adayla ilgili. Buraya gelince görülecek ilk yerlerden birisi Giresun Adası, tavsiye ederim. Milattan önce kurulan yapılar, kuşların yaşamı ilgimi çekti" dedi.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 12

Ayhan Dalkıran ise adayı hep uzaktan gördüklerini ancak ilk defa gezdiklerini belirterek, "Bu sene açılınca geldik. El değmemiş yerler. Tarihi korumak için biraz bir şeyler yapılması gerekiyor. Rehber arkadaşlar adanın tarihi anlatıyorlar. İsteğim buranın daha güzel bir yer haline getirilerek yurt dışına da tanıtılması" diye konuştu.

Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 13
Meltem Coşkun da adaya dördüncü kez geldiğini kaydederek, surlar ve tahıl saklamak için kullanılan pitosların dikkat çekici olduğunu aktardı.
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 14
Doğa ve kuşların adaya ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Coşkun, "Buraya gelen arkadaşlarımı ilk götürdüğüm yer Giresun Adası oluyor. Karadeniz'in insan yaşayabilir tek adası burası. Herkesin gezip, görmesi ve bilgi sahibi olmasında fayda var" ifadelerini kullandı.
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 15
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 16
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 17
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 18
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 19
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 20
Amazon kadınlarının yaşadığı mitolojik Giresun Adası - 21

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