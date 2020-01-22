Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer: Vietnam Cu Chi Tünelleri

Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vakit olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış. Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar var. Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.