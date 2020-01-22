Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer: Vietnam Cu Chi Tünelleri

Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi Tünelleri'nin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. İşte 25 yılda tamamlanan, tam bir mühendislik harikası olan Cu Chi Tünelleri'nin ilginç hikayesi…

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Tarihin en önemli savaşlarından biri burada yaşandı. Amerikan askerlerini çıldırtan yer de işte tam burası. Vietnam Savaşı sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkanı sağlayan Cu Chi Tünelleri, bir yeraltı şehrini andırıyor.

Vietnam Savaşı’nın nasıl kazanıldığını en çarpıcı şekilde ortaya koyan yeraltı şehri Cu Chi Tünelleri, ülkenin en büyük şehri Ho Chi Minh City'e (Eski adıyla Saygon) 70 kilometre mesafede bulunuyor. Vietnamlıların işgale karşı durarak özellikle Amerikan askerlerini çılgına çeviren tüneller, günümüzde müze olarak ziyaret edilebiliyor.

1945’te başlayıp 1975 yılında son bulan, yaklaşık 4 milyon sivilin hayatını kaybettiği Vietnam Savaşı, tarihin en kanlı savaşlarından biri. Savaş sırasında Viet Kong (Komünist Vietnamlılar) gerillaları, işgale karşı muhteşem bir zeka ve mühendislik örneği sergileyerek toplam uzunluğu 250 kilometreyi bulan yeraltı tünelleri kazdı.

Savaşın seyrini değiştiren bu tüneller sayesinde Amerikan askerleri görmedikleri bir düşmanla savaştı ve bozguna uğradı. Yaklaşık 30 yıl süren savaşta ilk olarak Fransız işgaline karşı kazılan tünellerin inşası, ABD’nin de savaşa dahil olmasıyla hızlandı.

Üç katmandan oluşan Cu Chi Tünelleri, 250 kilometreyi buldu. Öyle ki tüneller ABD askerlerinin karargahlarının altına kadar uzandı. Vietnam askerleri, özellikle gece yarısı Amerikalıların karargahlarına sızarak baskın yapıyor ve ardından kazdıkları tüneller sayesinde ortadan kayboluyordu. Bu durum bir nevi hayaletlerle savaşan Amerikan askerlerini tabiri caizse delirtti.

Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vakit olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış. Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar var. Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.

Tünelleri dışarıdan görmek imkansız. Girişleri yapraklarla örtülü. Havalandırma bacaları, karınca yuvalarının içine gizlenmiş. Bir dönem Amerikan ordusu, gönüllülerden oluşan bir 'Tünel Faresi' birliği kurmuş.

Ağır bombardıman uçakları bu tünelleri sürekli bombalamışlar ama kesin bir sonuç elde edememiş. Bu arada yüzeyde de tüneller arasında bubi tuzakları kurulmuş. 100 kişilik ufak tefek askerlerden kurulu bu birlik tünellere girip Vietnamlıları orada imha etmek istemiş. Ama tünele giren Amerikalı askerleri geri dönemeyince bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış.

Tünellerin girişini köpekleriyle arayan Amerikan askerlerine karşı zeki Vietnamlılar çarpıcı fikirler geliştirmiş. Tünellerin gizli giriş ve çıkışlarına Amerikalı askerlerin kullandığı sabunu, elbise parçalarını koyan Vietnamlılar, köpeklerin buraları bulmasını önlemiş.

CU CHI TURLARI

Tünellerin turistlere gösterildiği bölgeye Ho Chi Minh şehrinden kalkan otobüs turlarıyla gidilebiliyor. Ayrıca Eğer Bach Dang Pier’den kalkan sürat tekneleriyle Saigon Nehri üzerinden de bölgeye ulaşmak mümkün. buraya ulaşabilirsiniz. Tüneli ziyaret edecek olursanız kollarınız, kafanız duvarlara çarpa çarpa ilerlemeniz gerekiyor.
Müzede savaşta kullanılan bomba ve mayın çeşitleri sergileniyor. Savaş döneminde açılan çukurlar, dönemi daha iyi canlandırabilmeniz için hazırlanmış asker maketleri ve savaş döneminde kullanılmış silahlarla atış yapabilmenizi sağlayan bir alan da müzede bulunuyor.

Cu Chi Tünelleri, yokluklar içinde bir varoluşa bizzat tanıklık etmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir yer.

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