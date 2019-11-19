Andorra düşük vergilerden ve kayak turizminden kazanıyor

Ordino-Arcalis pisti çalışanlarından Cristina, yaptığı açıklamada, "Ben Arjantinliyim ve 2011 yılında sezonluk işçi olarak buraya geldim. Sonrasında bir yıl daha bir yıl daha derken, 9 yıldır burada yaşıyorum. Kayak, burada her geçen yıl daha da gelişen bir sektör. Andorra'da olmaktan çok memnunum" dedi.