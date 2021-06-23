Antalya eski günlerdeki gibi: Halk plajlara akın etti

"TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN"

Sırbistan’dan Alanya’ya tatile geldiğini söyleyen Jelena Zlojutro, ilçenin çok güzel olduğunu belirtti.

Zlojutro, “Alanya’yı çok beğeniyoruz. Yaklaşık üç ayda bir Alanya’ya tatile geliyoruz. Türk insanı çok cana yakın ve çok misafirperver. Buraya her zaman da gelmeye devam edeceğiz. Herkesin buraya da gelmesini tavsiye ederim” dedi.