Antalya'da denize sıfır bedava tatil: Çardak Beach

"ATALARIMIZIN GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tatilcilerden Filiz Tunç, çardakta tatil uygulamasının dedelerinden kendilerine miras kaldığını söyledi.

15 yıldır bölgeye geldiğini aktaran Tunç, "Atalarımız, dedelerimiz, yıllar önce buraya gelerek çardaklarını kurmuş. Her yaz gelerek çardaktaki eksikleri tamamlayarak yerleşiyoruz. Yaz boyunca da günümüzü burada geçiriyoruz. Denize girmek isteyen denize giriyor, yürümek isteyen sahilde yürüyüşünü yapıyor. Özelikle salgın döneminde öyle bir sıkıldık ki, onun stresini burada atıyoruz" diye konuştu.