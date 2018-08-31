Antalya'da yeni rekor: 9 milyon turist geldi
DHA
Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 491 bin kişilik artış oldu. Ağustos rakamı ise 2 milyonu geçti.
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2Bu yılın mayıs ayından itibaren bugüne kadarki en yüksek rakamların ulaşıldığı 2014'ü geçmeyi başaran kent turizmi, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
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330 Ağustos günü itibariyle kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon barajını aştı. 1 Ocak-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gelen turist sayısı, 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Bu rakamın 8 milyon 825 bin 129'u Antalya Havalimanı'na, 236 bin 955'i ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.
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Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 491 bin oldu.
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5En kötü dönem olan 2016'nın aynı dönemine göre turist sayısı neredeyse iki kat artışla, 4 milyon 753 bin kişi daha fazla oldu.
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6Ağustos ayının 30 günlük döneminde ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 2 milyon rakamını aşarak, 2 milyon 75 bin 27'ye ulaştı. Geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 20'lik artış kaydedildi.
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