Antalya'nın büyüleyici kanyonları turist bekliyor

DHA 27.04.2021 - 13:13
Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, yaz-kış macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Rafting yapmaya gelen turistler, ilk önce kanyonu dolaşıp ardından rafting botlarına binmek için güçlü su akışının olduğu noktaya gidiyor. İran ve Rusya pazarının sezonu hızlı açmasıyla coştuğu birkaç hafta öncesine göre şimdilerde tek tük rafting botu suya indiriliyor. 1 Haziran'a kadar Rus turistlerin gelişinde yaşanan duraksamanın neden olduğu sessizliği, yerli turistler doldurmaya çalışıyor. Yerli turistler de kısıtlamalar nedeniyle rafting yerine Tazı Kanyonu'nu gezip fotoğraf çekmeyi tercih ediyor.