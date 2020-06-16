Antalya'nın rengarenk halı tarlaları

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde renklerinin pastelleşmesi için tarlalara serilen el dokuması yüzlerce halı ve kilim, renk cümbüşüyle görsel şölen oluşturuyor.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 09:37

Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 1

Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, mikroplardan arındırılması ve renklerinin pastele dönüşmesi için Döşemealtı ilçesindeki tarlalara seriliyor. 

Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 2

Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren halılar, beli aralıklarla ters yüz ediliyor. Eylül ayından itibaren toplanmaya başlanan ve tozlarından arındırılan halılar, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. 

Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 3

Karataş Mahallesi'nde halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci, yaptığı açıklamada, pastel renkli, eskitilmiş halıların yurt dışında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 4

DÜNYANIN HER YERİNDEN TALEP VAR

Anadolu'yu gezerek köylerden eski halıları topladıklarını belirten Börekci, "1976 yılından beri halı güneşlendirme işiyle uğraşıyorum. Topladığımız halıları çeşitli merhalelerden geçirdikten sonra yurt dışına satıyoruz. Yüzde 100 organik yün ve boya kullanılarak dokunmuş halı ve kilimleri güneşe sererek içerisindeki kimyasallardan ve mikroplardan arınmasını sağlıyoruz" dedi.

Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 5
Dünyanın her bölgesine halı ve kilim gönderdiklerini dile getiren Börekci, "En çok ABD'ye gönderiyoruz. Japonya, Avustralya ile Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de en çok gönderdiğimiz yerlerden. Hemen hemen dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bunların hepsi organik, doğal, el dokuması halı ve kilimlerdir" ifadelerini kullandı.
Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 6

Börekci, fotoğraf meraklıları ve Antalya'ya gelen turistlerin de halı tarlalarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 7
Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 8
Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 9
Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 10
Antalya'nın rengarenk halı tarlaları - 11

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