Antalya'nın rengarenk halı tarlaları

Antalya 'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren halılar, beli aralıklarla ters yüz ediliyor. Eylül ayından itibaren toplanmaya başlanan ve tozlarından arındırılan halılar, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Dünyanın her bölgesine halı ve kilim gönderdiklerini dile getiren Börekci, "En çok ABD'ye gönderiyoruz. Japonya, Avustralya ile Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de en çok gönderdiğimiz yerlerden. Hemen hemen dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bunların hepsi organik, doğal, el dokuması halı ve kilimlerdir" ifadelerini kullandı.