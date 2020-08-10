Antik Çağ'dan günümüze yaşayan kent: Assos

"ASSOS EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ÖREN YERİ ARASINDA"

Assos'un her zaman ilgi çeken bir antik kent olduğunu bu yıl corona virüs döneminde de bu ilginin azalmadığını vurgulayan Nurettin Arslan, şunları kaydetti:

"Bu dönem bizi şaşırtan konulardan bir tanesi pandemi dönemine rağmen Türkiye'deki en çok ziyaretçi gelen ören yerleri arasında Assos'un 10'uncu sıraya yükseldiğini öğrendik. Bu da şunu gösteriyor. Assos yerli turistlerin daha çok ziyaret ettiği bir yer.