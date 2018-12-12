'Antik kanal' ile Efes'te hedef 10 milyon turist

Dünya medeniyetler tarihinde önemli yere sahip Efes'in, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındıktan sonra ziyaretçi profilinin de değiştiğine dikkati çeken Bakıcı, kültür turizmi çerçevesinde, son yıllarda gelir ve bilgi düzeyi açısından daha üst gruba dahil ziyaretçilerin geldiğini, yeni proje ile bunun daha da yükseleceğini dile getirdi.

Antik Kanal'ın iki aşamalı bir proje olduğunu ve her aşamada Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alındığını bildiren Bakıcı, "Dip taraması yapılacak, 4 metre aşağı inilmesi söz konusu. Burada var olan değerlere zarar vermeden, doğayı tahrip etmeden kazının, taramanın yapılması gerekiyor. Vurduğumuz her kazmanın anlamı büyük" ifadelerini kullandı.