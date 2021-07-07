Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Atatürk'ün silüetini izleyenler, 'doğal mucize'yi görmeye geldiklerini söyledi.

DHA 07.07.2021 - 11:00

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 1
Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, görülmeye başlandı.
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 2

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Havanın dün güneşli olmasıyla Atatürk silüeti, Karadağ sırtlarında belirdi. 

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 3

'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki siluetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi.

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 4

Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli bir grup uzman doktor ve sağlık çalışanı da Atatürk’ün silüetini izlemek için Ata Mahallesi'ne geldi. Hatıra fotoğrafı çektiren doktorlar, çok mutlu olduklarını söyledi.

Aileler de Atatürk silüetini görmeye çocuklarıyla geldiklerini dile getirdi. 

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 5

Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 6

Ata Mahallesi'nde oturan gençler, her gün Atatürk’ün silüetini izlediklerini ifade ederek, vatandaşları da ilçeye davet etti.

Atatürk silüetini görmek için yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilçeyi ziyaret ettiğini belirten gençler, bu doğal mucizenin ilçe için bir bağış olduğunu kaydetti.

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 7

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silueti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Damal ilçesinde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 8
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 9
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 10
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 11
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 12
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 13
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 14
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 15
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 16
Ardahan'da 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı - 17

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