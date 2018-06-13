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Ardahan'da "Atatürk Silueti" görülmeye başlandı

Anadolu Ajansı

Ardahan'ın Damal ilçesinin Karadağlar'ın eteğine her yıl yansıyan Atatürk silueti, bu yıl da görülmeye başlandı.

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    Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, görülmeye başlandı.
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    Havanın açık ve güneşli olmasıyla ilçede, Atatürk silüeti kısa süreliğine ortaya çıktı. Vatandaşlar, kısa süreli de olsa silüeti izlemek ve görüntülemek amacıyla seyir alanına geldi.
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    Vatandaşlardan Özgür Murat Taştan, her yıl beliren silüeti izlemek için bölgeye geldiğini belirterek, "Bu doğa olayı hakikaten izlenmeye değer. Biz her yıl gelip izliyoruz. Bunu görüntülerde izlemek yerine bizzat bölgeye gelmek lazım" dedi.

    Erdal Agay adlı vatandaş da izlerken etkilendiğini belirterek, doğa olayını görmek isteyen herkesi bölgeye davet ettiklerini söyledi.

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    "ŞENLİKLER DÜZENLENECEK"

    "ŞENLİKLER DÜZENLENECEK"

    Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl havaların yağışlı geçmesi dolayısıyla gölgeyi geç gördüklerini anlattı.

    Bundan sonra gelenlerin silüeti rahatlıkla izleyebileceğini dile getiren Önal, "Her yıl olduğu gibi bu yılda şenlikler düzenlenecek. Amaç, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bu doğa mucizesiyle bölgeye turist çekmek. Temmuz ayında bu yıl şenliklerin 22'incisini düzenleyeceğiz" dedi.

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    Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.
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    Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17:50-18:10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.
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