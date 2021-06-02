Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor

Dağları, yaylaları ve Karagöl'leri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Artvin, normalleşme süreci ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı 02.06.2021 - 17:39

Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 1

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 2

Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor.

Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 3

'SAKİN ŞEHİR' UNVANI ALDI

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan ilçe, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 4

Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor.

Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 5

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken, fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 6
Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 7
Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 8
Artvin'in cennet köşesi Şavşat Karagöl ziyaretçilerini bekliyor - 9

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