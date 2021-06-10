'Aşı pasaportu'na dair her şey: Aşı kartı nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

ALMANYA’YA SEYAHAT EDECEKLER NE YAPMALI?

Almanya 6 Haziran itibarıyla Türkiye’yi “Yüksek İnsidan Bölgesi”nden çıkardı yani karantina/izolasyon koşulunu kaldırdı.

6 yaş ve üstü her kişinin ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yapılmış antijen testi ya da 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarından herhangi birini veya aşılarının tamamlandığına dair aşı pasaportunu Türkiye’den çıkışta ve Almanya’ya girişte ibraz etmeleri gerekiyor.



Vize başvuruları için gidiş amacına göre randevunun alınması gerekiyor. Turistik başvuru henüz kabul edilmiyor ama ticari, aile ziyareti, özel durumlar gibi başvurular açık.