Atıl durumdaki aracı karavana dönüştürdü

İHA 28.07.2021 - 12:11
Elazığ’da araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, iş yerinin önünde atıl halde bulunan otobüsü, pandemiden önce karavana dönüştürmeye karar verdi.
Otobüsün iç dizaynı için 60 bin lira harcayan Yıldız, atıl durumda olan otobüsü karavana çevirdi. Zevk için böyle bir çalışma yaptığını belirten Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte karavan satışlarının patladığını ve isteyen herkese karavan yapabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.
Hobi olarak yaptığı karavana pandemi ile birlikte talebin arttığını dile getiren Halis Yıldız, "Pandemi artık insanları rahatsız ediyor. Elazığ’da da vakalar artmaya devam ediyor. Yarın hastalık arttığında, ben çoluk çocuğumu doldurur kaçarım. Ben değişik işleri seviyorum. Değişik araçlar benim işim. Daha önceden Gakkobüs, Gıdabüs, Bürobüs, Şahindes ve cenaze araçlarını yaptım" dedi.
Atıl durumundaki aracı karavana dönüştürdüğünü ifade eden Yıldız, "Bu araç atıl vaziyette duran bir araçtı. Aldık ve böyle güzel bir şekilde yaptık. Bunun maliyeti de bana 60 bin liraya mal oldu. Karavan farklı bir kültür, bunu kullanan kişide zevk olacak. Kişi bunu alıp doğada gezip, dolaşacak ve eğlenecek" diye konuştu.