Atıl durumdaki aracı karavana dönüştürdü

Atıl durumundaki aracı karavana dönüştürdüğünü ifade eden Yıldız, "Bu araç atıl vaziyette duran bir araçtı. Aldık ve böyle güzel bir şekilde yaptık. Bunun maliyeti de bana 60 bin liraya mal oldu. Karavan farklı bir kültür, bunu kullanan kişide zevk olacak. Kişi bunu alıp doğada gezip, dolaşacak ve eğlenecek" diye konuştu.