Avrupa'nın en büyük doğal yaşam merkezi Ormanya tatilcilerin vazgeçilmezi

Aydın’dan doğal yaşamın tadını çıkarmak için Ormanya’ya geldiklerini belirten Rıza Küçükkatırcı, “Burayı çok seviyoruz. Bizim dördüncü gelişimiz. Burayı tercih etmemizin en başlıca nedenlerinden birisi emniyetli oluşu. Suyun, elektriğin ve atık su boşaltım yerlerinin oluşu. 22 karavanlık yer var. Çadırla kamp yapan aileler de geliyor. Hayvanat bahçesi ve yürüyüş parkurları var. Yeşillik, harika bir yer. Biz onun için her fırsatta gelmeye gayret ediyoruz” dedi.