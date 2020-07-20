Avrupa'nın en güzel gölleri

Gezegenimizin bize armağan ettiği bir doğal güzellik de göller… Bazıları buz tutmuş suları, bazıları muhteşem renkleri, bazıları ise etrafındaki doğanın büyüleyici manzaralarıyla ünlü. Göl turizmi kavramı Avrupa'da ilgi gören bir kavram ve bu nedenle de gezginler arasında popüler olmuş birçok göl bulunuyor. Brandlifemag.com editörleri, aralarından seçmek zor olsa da bu göllerden en güzel 6 tanesini sizler için derledi.

ntv.com.tr 20.07.2020 - 09:32

Avrupa'nın en güzel gölleri - 1

Bled Gölü / Slovenya

Sadece Avrupa'nın değil dünyanın en güzel gölleri listelerinin vazgeçilmezi Bled Gölü, Slovenya'da bulunuyor. Alp Dağları'nın yemyeşil örtüsü ile çevrili sularının ortasında bir de adacık yer alıyor ve bu adacıkta masallardan fırlamış gibi görünen bir kilise yükseliyor. Adaya ulaşmak için gölün etrafında yer alan kayıkları kullanabilirsiniz.

Avrupa'nın en güzel gölleri - 2

Como Gölü / İtalya

İtalya'nın incisi Como Gölü, antik Roma'dan beri birçok kişinin yaz tatilleri için tercih ettiği muhteşem güzellikte bir göl. Como kıyıları hem doğal güzellikleri hem minik tarihi kasabaları hem de George Clooney gibi sinema yıldızlarının tercih ettiği lüks otelleriyle biliniyor. Bu kasabaların birçoğunu bir günde görebilmek isteyenler için tekne turları düzenleniyor.

Avrupa'nın en güzel gölleri - 3

Buttermere Gölü / İngiltere

Kuzeybatı İngiltere’de yer alan Buttermere Gölü'nün etrafındaki yürüyüş yolunun tamamını dolaşmak iki saat alıyor. Bu büyüleyici göl ziyaretçilerine durgun sularından yansıyan harika dağ manzaraları sunuyor.

Avrupa'nın en güzel gölleri - 4

Jökulsarlon Gölü / İzlanda

İzlanda'nın güneydoğusunda Vatnajökull Milli Parkı'nda yer alan buzul gölü Jökulsarlon doğal harikalarla dolu olan ülkenin en eşsiz yerlerinden biri. Çünkü burada siyah volkanik kumlar ve kıyıya vuran inci parlaklığındaki buz kütleleri muhteşem bir kontrast yaratıyor. Üstelik yılın belli dönemlerinde bu muhteşem doğal güzellik bir de Kuzey Işıkları'nın büyüleyici gösterisiyle birleşiyor.

Avrupa'nın en güzel gölleri - 5

Plitvice Gölleri / Hırvatistan

Hırvatistan'ın Plitvice Gölleri Milli Parkı'nda yer alan bu göller birbirleriyle şelalelerle birleşen toplam 16 adet terastan oluşuyor. Her biri mavinin bir başka tonunu sergileyen göller ziyaretçilerine hayallerin ötesinde bir güzellik sunuyor.

Avrupa'nın en güzel gölleri - 6

Rakotz Gölü / Almanya

Berlin'den arabayla 2 saat mesafede yer alan Rakotz Gölü size kendinizi bir peri masalında hissettirecek. Gölde yer alan, 19. yüzyılda kalma taş köprünün sulara yansıyan görüntüsü o kadar masalsı ki sanki insanlar tarafından değil de büyülü bir güç tarafından inşa edilmiş gibi görünüyor.

Avrupa'nın en güzel gölleri - 7

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