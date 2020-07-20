Avrupa'nın en güzel gölleri

Como Gölü / İtalya

İtalya'nın incisi Como Gölü, antik Roma'dan beri birçok kişinin yaz tatilleri için tercih ettiği muhteşem güzellikte bir göl. Como kıyıları hem doğal güzellikleri hem minik tarihi kasabaları hem de George Clooney gibi sinema yıldızlarının tercih ettiği lüks otelleriyle biliniyor. Bu kasabaların birçoğunu bir günde görebilmek isteyenler için tekne turları düzenleniyor.