Avrupa'nın masal diyarı: Karadağ

Kotor Körfezi’nde görmeniz gereken yerler Kotor merkezi ile sınırlı değil. Perast da muhteşem bir konuma ve mimariye sahip minik bir kasaba. Buraya Kotor’dan kısa bir sürede kara yoluyla ulaşabildiğiniz gibi tekne ile de gitmeniz mümkün.

Burası kısa sürede gezilebilecek kadar ufak olsa da eğer denize de girmeyi düşünüyorsanız tüm bir günü keyifle geçirebilirsiniz. Perast’ın karşısında birisi yapay diğeri doğal iki de minik ada bulunuyor. Bunlardan doğal olanında bir manastır bulunuyor bu nedenle ziyarete açık değil, Our Lady of the Rocks isimli diğer adada ise gezebileceğiniz bir müze ile bir kilise var.